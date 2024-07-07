Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 2024 Yılında 78 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 2024 Yılında 78 Milyon Yolcu Taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 2024 Yılında 78 Milyon Yolcu Taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., otobüs ve tramvay hatlarında 2024 yılının ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı. Ulaşım A.Ş.; 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde raylı sistem hatlarında 28 milyon 665 bin 851, otobüs hatlarında ise 49 milyon 456 bin 697 yolcu taşıyarak yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 78 milyon 122 bin 548 yolcuya hizmet verdi.

07.07.2024 12:24  Güncelleme: 12:26
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., otobüs ve tramvay hatlarında 2024 yılının ilk 6 ayında 78 milyon 122 bin 548 yolcu taşıdı.

Ulaşım A.Ş.; 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde raylı sistem hatlarında 28 milyon 665 bin 851, otobüs hatlarında ise 49 milyon 456 bin 697 yolcu taşıyarak yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 78 milyon 122 bin 548 yolcuya hizmet verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gayret ve girişimleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde Büyükşehir imzasıyla kente kazandırılan yeni raylı sistem hatlarında etkin ve kaliteli toplu taşıma hizmeti sunan Ulaşım A.Ş., İldem- Organize Sanayi Bölgesi T1 hattı, Talas Cemil Baba- Cumhuriyet Meydanı T2 hattı, İldem- Şehir Hastanesi T3 hattı ve son olarak hizmete giren Talas Anayurt-Cumhuriyet Meydanı T4 hattı ile yaklaşık yine 2024'ün ilk ayında 28 milyon 665 bin 851 yolcu taşıdı. Bünyesine kattığı yerli ve elektrikli yeni araçlarla dev bir otobüs filosu ile Kayserililere toplu taşıma hizmeti sunan Ulaşım A.Ş, yılın ilk 6 ayında 49 milyon 456 bin 697 yolcuya toplu taşıma hizmeti verdi. Büyükşehir, bölgesel ulaşım ağları kapsamında da kırsal ilçelere vatandaşların konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için hassasiyet gösteriyor.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, yeni dönem için hazırladığı projeleri bir bir hayata geçirirken, 24 saat kesintisiz ulaşım hizmeti de Ulaşım A.Ş. tarafından 8 Haziran itibariyle uygulamaya konuldu. Ulaşım A.Ş., gece seferleri ile 24 saat kesintisiz ulaşım döneminde, 983 hat kodlu sefer ve güzergah kapsamında 00.15, 01.45, 03.45 ve 05.15 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi, Erkilet Bulvarı, Havaalanı, Tren Garı, Cumhuriyet Meydanı, Mimsin, TOKİ, Beyazşehir ve İldem güzergahlarını belirlerken 980 hat kodlu seferlerde ise 00.15, 01.45, 02.15, 03.45, 04.45 ve 05.45 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Şehir Hastanesi, Otogar, Tren Garı, Düvenönü ve Talas güzergahında hizmet başlattı. Başkan Büyükkılıç, kent merkezi ve kırsalda bir taraftan mevcut yollarda iyileştirme çalışmaları ve yeni yol projelerini gerçekleştirirken diğer taraftan da toplu ulaşım alanında önemli yatırımlara imza atmayı sürdürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 2024 Yılında 78 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika

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