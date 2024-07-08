Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 'Park Et-Devam Et' Uygulamasıyla Trafiği Rahatlatıyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 'Park Et-Devam Et' Uygulamasıyla Trafiği Rahatlatıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. \'Park Et-Devam Et\' Uygulamasıyla Trafiği Rahatlatıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Park Et-Devam Et' uygulaması ile trafiği rahatlatıyor ve çevreci ulaşıma destek oluyor. Araç sürücülerine ücretsiz bisiklet kullanma imkanı sunan uygulama büyük ilgi görüyor. Ayrıca Park Et-Vale uygulamasıyla da araç sürücülerine kolaylık sağlanıyor. Yakın zamanda hayata geçirilecek olan 'Park Et-Toplu Ulaşım ile Devam Et' projesi ile araç sürücüleri ücretsiz park edip toplu ulaşım ile yoluna devam edebilecek.

08.07.2024 13:01  Güncelleme: 13:02
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., kent genelinde ulaşımın kalitesinin arttırılması, trafiğin rahatlatılması adına sürdürdüğü hizmetlerine devam ederken, 'Park Et-Devam Et' uygulaması ile hem trafiği rahatlatıyor hem de çevreci ulaşıma destek oluyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kayserili vatandaşlara güvenli, hızlı ve konforlu ulaşım için projelerini bir bir hayata geçiriyor.

'Park Et, Bisiklet ile Devam Et' ilgi görüyor

Bu kapsamda, dünya genelinde kullanılan "Park et, devam et" uygulamaları kapsamında Hunat Otoparkı'na park eden araç sürücülerine, otoparktaki istasyondan aldıkları bisikleti ücretsiz şekilde kullanma imkanı sunuluyor. Katlı otoparklarda parklanma kültürünü oluştururken, insan sağlığı odaklı bu hizmeti başlatan Kayseri Ulaşım A.Ş. bu çalışmayla kent merkezine araç girişini bir nebze azaltmayı hedefliyor.

Araçlarını park eden sürücüler, otopark görevlisinden aldığı kartla ücretsiz bisikleti kullanabiliyor. 2019 yılında başlatılan bu uygulama vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Park Et-Vale Uygulaması otopark sorununu ortadan kaldırıyor

Ayrıca kentte araç sürücülerine otopark konusunda kolaylık sağlamayı amaçlayan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin Park Et-Vale uygulaması, araç sürücüleri için rahat ve konforlu bir deneyim oluyor. İlgi gören Park Et Vale hizmeti ise vatandaşlar için büyük kolaylık ve tasarruf sağlayan bir uygulama olarak benimsendi.

"Park Et-Toplu Ulaşım ile Devam Et" projesi geliyor

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yeni 5 yıl projeleri kapsamında 'Park Et-Toplu Ulaşım ile Devam Et' uygulaması da hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanan proje ile araç sürücüleri aracını ulaşım kartı ile ücretsiz park edip, yoluna toplu ulaşım ile devam edebilecek.

80'e yakın güvenlik kamerası ile güvenlik kontrolü yapılıyor

Öte yandan, Otopark İşletme Müdürlüğü Kontrol Merkezi'nde katlı ve kapalı otoparklarda PTS (Plaka Tanıma Sistemi) aracılığıyla giriş çıkış işlemlerinin kontrollerinin sağlanması ile birlikte 80'e yakın güvenlik kamerası ile güvenlik kontrolü yapılıyor. Kontrol merkezi aynı zamanda parkmetre sisteminin takibi ve kontrolünü de gerçekleştiriyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 'Park Et-Devam Et' Uygulamasıyla Trafiği Rahatlatıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. 'Park Et-Devam Et' Uygulamasıyla Trafiği Rahatlatıyor - Son Dakika
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