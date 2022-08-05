Kayseri'de toplu taşımaya zam

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, şehir içi ve ilçe toplu taşıma ücret tarifelerine zam gerçekleştirildi.

Toplu ulaşımın ana gider kalemi olan işçilik, bakım, yedek parça vb. giderlerinde oluşan fiyat artışları sebebiyle, toplu ulaşım kullanıcılarını en az etkileyecek şekilde güncellenen yeni tarifeye göre, tam bilet 6,50 TL, indirimli bilet ise 3,25TL olarak belirlendi. UKOME'den yapılan açıklamaya göre, yenilenen ulaşım tarifesi 8 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yeni düzenlemeye göre ücret tarifeleri: "Tam bilet: 6,50 TL, indirimli bilet: 3,25 TL, Abonman tam (Aylık 140 biniş): 330 TL, Abonman indirimli (Aylık 140 biniş): 155 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların Tam Tarifesi: 5,45 TL, Erken Ulaşım ve Aktarmalı Hatların İndirimli Öğrenci Tarifesi: 2,90 TL" olarak belirlendi. - KAYSERİ