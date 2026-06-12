Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'nde yeni görevlendirmeler
12.06.2026 19:05  Güncelleme: 19:07
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çok sayıda daire başkanı ve müdür ataması yapıldı. Atamaların hayırlı olması temenni edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda yeni atamalar yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarda yeni atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda; KASKİ Muhasebe Şube Müdürü Necmettin Kocakaplan, Mali Hizmetler Daire Başkan Vekilliği'ne, KASKİ Daire Başkanı Fatih Çağan, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanlığı'na, Mali Hizmetler Daire Başkanı Rıdvan Yurtlak, KASKİ Genel Müdürlüğü'ne, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, KASKİ Genel Müdürlüğü'ne İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na, Teknik Bakım Onarım Şube Müdür Vekili Vedat Kılıç, İşletme ve İştirakler Daire Başkan Vekilliği'ne, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'na, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Çavuş, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, KASKİ Genel Müdürlüğü'ne, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Doğal Hayvanları Koruma Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü'ne, Zabıta Şube Müdür Vekili Ahmet Teke, Zabıta Daire Başkan Vekilliği'ne, İtfaiye Şube Müdür Vekili Muhammed Z. Bağdat, İtfaiye Daire Başkan Vekilliği'ne, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkan Vekili Kadir Danacıoğlu, Aykome Şube Müdür Vekilliği'ne, Aykome Şube Müdürü Gökhan Doruk, Makine İkmal Bakım Onarım Daire Başkanlığı'na, Kütüphaneler Şube Müdür Vekili Türker Fidancı, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Şube Müdür Vekilliği'ne görevlendirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yeni görevlendirmelerin Kayseri'ye ve Büyükşehir Belediyesi'ne hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yeni görevlendirmeler - Son Dakika

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