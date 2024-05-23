Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'Eğitim ve İyileştirme Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. Protokol ile eğitim alanında iş birliği gerçekleştirilecek.

23.05.2024 11:24  Güncelleme: 11:25
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında 'Eğitim ve İyileştirme Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü' imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz arasında imzalanan protokol ile eğitim alanında iş birliği gerçekleştirilecek.

Kayseri'de vatandaşlara hizmet yelpazesini genişletmek ve çeşitlendirmek için zaman zaman çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolüne imza atan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortaklaşa olarak 'Eğitim ve İyileştirme Faaliyetlerine İlişkin İş Birliği Protokolü' yaptı.

Başkanlık makamında gerçekleşen iş birliği protokol törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Cezaevi Savcısı Ahmet İhsan Koç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar katıldı.

İş Birliği Protokol Töreni'nde yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesindeki KAYMEK'in meslek edinme kursları ile Kayseri'de 141 alanda ders veren bir kuruluş olduğunu ifade ederek, "KAYMEK'imiz sayın valimizin deyimiyle altıncı üniversite olarak anılıyor. Binlerce insana dokunuyor ve onların hem eğitim almasını hem de donanımlı olmasını, meslek edinmesini sağlıyor. Sonrasında da o mesleği Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde sertifikalandırılıyor ve ihtiyacı olan yerlerde iş ararken, kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda da yaptığı çalışmalar takdir topluyor" dedi.

"İnsanların Eğitimli, Kültürlü ve Donanımlı Olması Bizim İçin Çok Önemli"

Cezaevinde olan vatandaşların hem zamanını değerlendirme, hem meslek edinme ve sosyal proje kazandırma anlamında iş birliği halinde çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Tabi ki yine cezaevinde olan kardeşlerimizin hem zamanını değerlendirme, hem de meslek edinme, hem onlara sosyal proje kazandırma düşüncesinde de işbirliği halinde çalışma yapıyoruz. O açıdan da KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezimiz, Spor A.Ş. marifetiyle değişik etkinliklere imza atıyoruz. Oralarda gerekli çalışmaları yapıyoruz. Şu anda da değerli başsavcımız ile bunun protokolünü imzalıyoruz. Yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnsanların eğitimli, kültürlü, donanımlı ve vasıflı olması bizim için çok önemli. Emeği geçenlere teşekkür ederken, bizlere güvenen değerli başsavcımız ve kıymetli ekibine çok teşekkür ediyorum."

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ise Kayseri merkez ve Bünyan ilçesinde 6 ceza infaz kurumu olduğunu, bu ceza infaz kurumlarında yaklaşık 5 bin 500 hükümlü ve tutuklunun barındırıldığını hatırlattı.

Hükümlü ve tutuklular için kurslar düzenlediklerini ifade eden Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hükümlü ve tutuklularımızın gerek ıslahı gerekse tahliyeleri sonrası hayata hazırlanmaları noktasında zaman zaman bizim meslek edindirme varsa mesleğini geliştirme anlamında kurslarımız açılıp, devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığımız ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bizim bu konuda çalışmalarımız belli düzeyde devam ediyor. Ancak yazın okulların tatile girmesiyle birlikte hükümlerin eğitiminde aksamaların meydana gelmemesi ve kursların devamlılığını sağlamak adına Büyükşehir Belediyemiz ile görüşmemiz oldu. KAYMEK üzerinden bu kursların devamı için bu konuda hazırlık yapıldı, Sayın Başkanımızın uygun görmesiyle bu iş resmiyet kazandı. Yardımlaşma protokolümüzü Büyükşehir Belediyemiz ile imzalamış olduk. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum, kendi arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum."

Başsavcı Korkmaz, yapılacak hizmetin ve kursların hayırlı olmasını, devlete, millete güzellikler getirmesini temenni etti.

Protokol imza töreninde günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Eğitimleri Büyükşehir KAYMEK Gerçekleştirecek

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından gerçekleştirilecek eğitimler ile hükümlülerin, çeşitli branşlarda eğitim alarak hem meslek edinmeleri hem de hayata tutunması sağlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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