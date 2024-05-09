Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı Düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitim Programı düzenlendi. Eğitim programı çerçevesinde, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak tarafından ilçe belediye başkanları ve yeni seçilen meclis üyelerine Yerel Yönetimler Mevzuatı (5393 ve 5216 sayılı Kanun), belediye başkanı ve meclis üyelerinin görev ve yetkileri ile belediye meclis çalışma yönetmeliği gibi konularda eğitim verildi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen eğitim programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ve müdürler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her zaman olduğu gibi bir ilke imza atarak öncü olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, mevcut başkanların ve meclis üyelerinin mevzuat anlamında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bu çalışmanın yapıldığını ifade etti. Bu yapılan önemli ve anlamlı çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yeni mevzuatları takip etmek bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken boyut. Bizim amacımız Kayseri'nin her zaman olduğu gibi bir ilke imza atması ve öncü olması, gerek mevcut başkanlarımızın ve gerekse meclis üyelerimizin mevzuat anlamında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla verdiğim talimat üzerine arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Çünkü mevzuat her zaman değişiyor. Bilerek çalışma yapmanın çok daha önemli ve anlamlı olacağını biliyoruz."

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek; "16 ilçemizi bağrımıza basarak, ağabey kardeş diyaloğu içerisinde seçen, seven, güvenen insanlara hep beraber hizmet etmek, yerel çalışmalara, insanları hizmete ön plana çıkarıp, gönüllerde yer etmek, insanların ihtiyacını gidermek anlayışı içerisinde bu önemli ve anlamlı çalışmayı önemsiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ