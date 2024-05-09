Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı'na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Programda ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerine yerel yönetimler mevzuatı hakkında eğitim verildi.

09.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği ile ortaklaşa Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitim Programı düzenlendi. Eğitim programı çerçevesinde, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak tarafından ilçe belediye başkanları ve yeni seçilen meclis üyelerine Yerel Yönetimler Mevzuatı (5393 ve 5216 sayılı Kanun), belediye başkanı ve meclis üyelerinin görev ve yetkileri ile belediye meclis çalışma yönetmeliği gibi konularda eğitim verildi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen eğitim programına Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Halil İbrahim Azak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ve müdürler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her zaman olduğu gibi bir ilke imza atarak öncü olduğunu kaydetti. Büyükkılıç, mevcut başkanların ve meclis üyelerinin mevzuat anlamında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla bu çalışmanın yapıldığını ifade etti. Bu yapılan önemli ve anlamlı çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Yeni mevzuatları takip etmek bunların hepsi ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken boyut. Bizim amacımız Kayseri'nin her zaman olduğu gibi bir ilke imza atması ve öncü olması, gerek mevcut başkanlarımızın ve gerekse meclis üyelerimizin mevzuat anlamında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla verdiğim talimat üzerine arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Çünkü mevzuat her zaman değişiyor. Bilerek çalışma yapmanın çok daha önemli ve anlamlı olacağını biliyoruz."

Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek; "16 ilçemizi bağrımıza basarak, ağabey kardeş diyaloğu içerisinde seçen, seven, güvenen insanlara hep beraber hizmet etmek, yerel çalışmalara, insanları hizmete ön plana çıkarıp, gönüllerde yer etmek, insanların ihtiyacını gidermek anlayışı içerisinde bu önemli ve anlamlı çalışmayı önemsiyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 16:02:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yerel Yönetimler Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement