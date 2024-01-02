 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 2023 yılında da denetimlerini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 2023 yılında da denetimlerini sürdürdü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü. Trafikten meyve sebze haline, turizmden genel kontrole kadar hemen her alanda 7 gün 24 saat esasına göre denetimler gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, huzurlu, güvenli ve konforlu bir şehir sunma amacıyla Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. 2024 yılında da zabıta teşkilatı vatandaşların huzur ve esenliği için çalışmalarına devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 2023 yılında da denetimlerini sürdürdü
02.01.2024 - 12:43,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Ekipler gece gündüz demeden trafikten meyve sebze haline, turizmden genel kontrole kadar hemen her alanda 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdü.

Kayserililere her yönüyle huzurlu, güvenli ve konforlu bir şehir sunmak amacıyla hizmetlerini en etkin şekilde yürüten Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle de 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet veriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, 2023 yılı içerisinde vatandaşların sağlık, esenlik ve huzuru için denetimlerini devam ettirdi. Trafikten Hal'e, turizmden genel kontrol ekiplerine, Akşam ve Merkez Zabıta Amirlikleri olarak yıl içerisinde Kayserililerin huzuru için 7/24 çalışmalarını sürdürdü.

Genç, dinamik, sorun çözme odaklı hizmet anlayışıyla hizmet veren Büyükşehir'in zabıta teşkilatı, 2024 yılında da vatandaşların huzur sükün ve esenliği için çalışmalarına devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 2023 yılında da denetimlerini sürdürdü - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47
Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:47 Kocaeli'deki Tezcan Galvaniz Fabrikası'nda İşçiye Hakaret Skandalı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:16:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 2023 yılında da denetimlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement