Kayseri Büyükşehir Meclisi 76 gündem maddesini karara bağladı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Meclisi 76 gündem maddesini karara bağladı

Kayseri Büyükşehir Meclisi 76 gündem maddesini karara bağladı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre, tarım, tarihi miras ve altyapı konularında kararlar alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısı'nda 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda çevre yatırımlarından tarımsal hizmetlere, tarihi mirasın korunmasından altyapı hizmetlerine kadar kentin farklı alanlarını ilgilendiren başlıklar ele alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Başkan Vekili Ahmet Bostancı başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Vekili Bostancı, gündem maddelerine geçmeden önce meclis üyelerini 12 Ağustos Çarşamba günü Erciyes'te düzenlenecek Meteor Yağmuru Gözlem Şöleni etkinliğine davet ederek, ayrıca Türk Kayak Merkezleri Birliği 3. Zirvesi'nin Kayseri Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 56'sı asıl, 20'si ek olmak üzere toplam 76 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kentin gelişimine ve belediye hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesine yönelik çeşitli taleplerin ele alındığı toplantıda, gündem maddeleri ilgili komisyon ve meclis değerlendirmelerinin ardından karara bağlandı.

Tarihi mirasın korunmasına yönelik iş birliği

Toplantıda, Pınarbaşı ilçesinde bulunan "Melikgazi Türbesi ve Müştemilatı Çevre Düzenlemesi Projelerinin Uygulanması" amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalanması konusu görüşüldü. Protokolün imzalanması konusunda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Tarımsal danışmanlık hizmetlerine destek

Meclisin gündeminde, Kocasinan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bulunan taşınmaza Çiftçi Danışma Merkezi yapılması ve işletilmesine ilişkin iş birliği konusu da yer aldı. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kocasinan Ziraat Odası arasında protokol imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Çevre yatırımlarına araç desteği

Toplantıda çevre hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik araç alımı talebi de değerlendirildi. Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevre korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi çalışmalarında kullanılmak üzere 1 adet arazöz ve 1 adet ekskavatör alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulunulması konusu meclisin gündemine geldi. Yardım talebi ve bu kapsamda yürütülecek işlemlere ilişkin konularda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebi görüşüldü.

Meclis gündeminde bulunan, 'Kayseri genelinde yürütülecek olan Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Çevre Düzenlemesi işi çalışmalarında kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'ndan hibe desteği talebinde bulunulması ve destekle ilgili konularda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebi' de görüşülerek oy birliği ile karara bağlandı.

'Pınarbaşı ilçesindeki bazı mahalle yollarında sıcak asfalt çalışması yapılması amacıyla; Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi' ise meclis üyelerince görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Toplantının sonunda Başkan Vekili Ahmet Bostancı, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Meclisi 76 gündem maddesini karara bağladı - Son Dakika

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