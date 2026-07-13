Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Büyükkılıç imzasıyla önemli kararlar - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Büyükkılıç imzasıyla önemli kararlar

Kayseri Büyükşehir Meclisi\'nde Başkan Büyükkılıç imzasıyla önemli kararlar
13.07.2026 17:05  Güncelleme: 17:07
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda 70 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda yatırım, altyapı, çevre, spor ve turizm konularında önemli kararlar alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda 70 gündem maddesi karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen Temmuz Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, şehrin geleceğine yön verecek önemli kararlar alındı. Toplam 70 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, yatırım, altyapı, çevre, spor ve turizm başlıklarında dikkat çeken kararlar oylandı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışında Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, CHP ve BBP il başkanlığı temsilcileri ile üniversite stajyer öğrencilerini selamlayarak mecliste ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Toplantıda 30 asıl ve 40 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 70 madde, meclis üyelerinin değerlendirmeleri doğrultusunda görüşülerek karara bağlandı. Başkan Büyükkılıç'ın yönetiminde gerçekleşen toplantıda, Kayseri'nin ihtiyaçlarına yönelik birçok önemli yatırım ve hizmet kararı oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste alınan kararlar kapsamında, Bünyan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan yüzme havuzuna ilişkin hazırlanacak protokolü imzalaması için Başkan Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verildi.

Toplantıda ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Sultan Sazlığı Milli Parkı sınırlarında yer alan Ovaçiftliği Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nin 10 yıla kadar kiralanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Encümeni'ne yetki verilmesi de meclis üyelerinin onayıyla kabul edildi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Develi İlçe Halk Kütüphanesi binasının iç tefrişatının ve işletilmesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılabilmesi amacıyla, söz konusu binanın 20 yıl süreyle bedelsiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmesi talebi de meclis üyelerince görüşülerek, oy birliği ile karara bağlandı.

Büyükşehir ve Sarıoğlan Belediyesi iş birliğinde Sarıoğlan Barajı'na mesire alanı

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de genelindeki mesire alanlarının yoğun bir ilgi gördüğünü dile getirerek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Sarıoğlan Belediyesi iş birliği ile Sarıoğlan Barajı çevresinde yapılması planlanan Mesire Alanı Projesi'nden söz etti. Projeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından da destek verildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kalan kısmı ile ilgili Büyükşehir Belediyemiz yapmak üzere bu projeyi hayata geçirme adına bir madde var. Bu maddenin de talebinin kabulünü oylarınıza sunuyorum" dedi. Talep oy birliği ile karara bağlanırken Büyükkılıç, kararın hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Başkan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak meclis üyelerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Başkan Büyükkılıç imzasıyla önemli kararlar - Son Dakika

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