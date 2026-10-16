Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde toplu ulaşım ücreti güncellendi, tam biniş 48 TL oldu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde toplu ulaşım ücreti güncellendi, tam biniş 48 TL oldu

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Kayseri Büyükşehir Meclisi\'nde toplu ulaşım ücreti güncellendi, tam biniş 48 TL oldu
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu ulaşım ücretlerine güncelleme kararı onaylandı. Yeni tarifeyle tam biniş 48 TL, indirimli biniş 27 TL oldu; abonman tam aylık 100 biniş 2 bin 200 TL olarak belirlendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda şehir içi toplu ulaşım ücretlerine güncelleme kararı onaylandı. Yeni tarifeye göre tam 48 TL, indirimli biniş ücreti ise 27 TL oldu.

Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası; toplu taşıma ücretlerinin güncellenmesi başvurusunun ardından konu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni ücret tarifesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda görüşüldü. Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Bostancı başkanlığındaki meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşülen madde, oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen fiyatlar şu şekilde;

Kontaksız tam 48 TL, kontaksız indirimli 27 TL, Abonman tam (aylık 100 biniş ücreti) 2 bin 200 TL, Abonman tam (aylık 50 biniş ücreti) bin 900 TL, Abonman indirimli (aylık 150 biniş ücreti) 780 TL, kontaksız öğretmen 43 TL, tam ce öğretmen aktarma 13,15 TL, indirimli öğrenci aktarma 7,25 TL.

Kaynak: İHA
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