Kayseri Çiftçisinden Hububat Fiyatlarına Tepki - Son Dakika
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Kayseri Çiftçisinden Hububat Fiyatlarına Tepki

Kayseri Çiftçisinden Hububat Fiyatlarına Tepki
03.06.2026 15:06
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Ziraat Odaları Başkanı Güneş, hububat fiyatlarından memnun olmadıklarını ifade etti.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, hububat fiyatlarındaki artıştan memnun olmadıklarını söyleyerek, "Kayseri çiftçisi ve ziraat odaları olarak açıklanan fiyattan hiçbir şekilde memnun değiliz" dedi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, düzenlediği basın toplantısında yeni hasat döneminin buğday ve arpa alım fiyatlarını değerlendirdi. Güneş, beklentilerinin 18 buçuk ile 20 TL arasında olduğunu söyleyerek, "Arpa ve buğdayın kilosunda maliyetimiz 16 bin liraya yakın. Girdi maliyetleri çok arttı. Geçen yıl 20 liraya aldığımız gübreyi bu sene 40 liraya aldık. Geçen yıl 35 liraya aldığımız mazotu bu sene üretim sezonunda 70 liraya aldık. Bizim beklentimiz buğday da 18.5 ile 20 TL, arpada da ise 15-16 TL idi. Bu açıklanan fiyatta 1. derece ekmeklik buğday 16.5 TL, 2. derece 16.5, 3. derece ise 16 TL. İç Anadolu'da iklim şartlarından dolayı da kaliteli buğday da üretemiyoruz. En iyi üretsek de baş fiyata satılmıyor. Özet olarak bu açıklanan fiyattan Kayseri çiftçisi ve ziraat odaları olarak hiçbir şekilde memnun değiliz. Keşke bizden fiyat istediler. TMO Genel Müdürlüğü bize "bir maliyet çıkartın ve gönderin" dedi. Bizde "Bizim maliyetimiz 16 TL, 18.5-20 TL arasında olursa bu fiyatlardan memnun oluruz dedik" ama 16,5 lira açıklandı. Bu fiyatlardan memnun değiliz" dedi.

"16 TL'ye üret, 16 TL'ye sat"

Bu fiyatlar karşısında üretim güçlerinin kalmayacağını kaydeden Başkan Güneş, "Bu şartlarda üretim gücümüz ve şansımız kalmaz. Pandemi döneminde çiftçinin ne kadar kıymetli olduğunu, üretimin ne kadar kıymetli olduğunu herkes gördü, Türkiye'de gördü, dünya da gördü. Çiftçi üretmezse vatandaş aç kalır. Eğer biz üreteceksek üretenlerin kıymetinin bilinmesi gerekir. Bizim temennimiz, maliyet fiyatları göz önüne alınarak güzel bir fiyat verilmesidir" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kayseri, Güneş, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Çiftçisinden Hububat Fiyatlarına Tepki - Son Dakika

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