Kayseri\'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde ağaçlandırma etkinlikleri düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe; İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe oda başkanları, ilçe tarım müdürlüğü personeli, mahalle muhtarları ve ilçe protokolü katılım sağladı. Düzenlenen etkinlik sonrası Belediye Başkanı Selahattin Metin tarafından öğrencilere milli forma hediye edildi.

Etkinlik sonrası açıklama yapan Belediye Başkan Selahattin Metin; "Ağaçlandırma sadece çevresel bir katkı değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın bir sembolüdür. Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun" dedi. - KAYSERİ