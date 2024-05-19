Kayseri\'de 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

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Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi. Bir sonraki etkinlik ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Daha sonra öğrenciler Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e Türk Bayrağı hediye etti. Törende açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; " Samsun'da yakılan özgürlük ateşi TBMM'nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayıldı. Samsun'da yakılan bu ateş temelleri yine o günlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesi ile birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlanmış, çarenin ancak millet olduğu tescil edilmiştir. Bugün vazgeçilmez güç kaynağımızda milletimizin iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize özellikle de gençlere büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin başında ise emaneti siz gençlere binlerce şehit vererek, büyük sıkıntılar içerisinde ve yokluklar içerisinde özveriyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'miz sonsuza kadar yaşatmak, onu korumak ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaktır" dedi.

Program daha sonra halk oyunları, karate, jimnastik ve çeşitli gösterilerle devam etti. Törene Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ