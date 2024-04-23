Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Kayseri\'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Ağaç yaş iken eğilir' prensibi ile hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

23.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:18
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın 'Ağaç yaş iken eğilir' prensibi ile hayata geçirdiği Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı.

Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'nde kütüphane ve müzik okulunun yanı sıra oyun alanları, kafeterya ve sinema salonu gibi çeşitli aktivitelerin yer aldığı çok amaçlı Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Bu güne özel, kütüphanenin oyun bahçesinde şenlik alanı oluşturularak bütün öğrenci ve velilerin katılımı ile etkinlikler düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Bando takımı ile yapılan açılışın ardından oyun, masal, resim ve müzik alanlarında düzenlenen çeşitli faaliyetlerde öğrenciler doyasıya eğlendi.

23 Nisan Hatıra Panosu oluşturulurken, bahçe oyunlarına minikler coşkuyla katılım sağladı. Rekabet içerisinde gerçekleşen oyunların sürpriz konuğu ise öğrencileri çok mutlu eden palyaço oldu. Palyaçoyla birlikte oynanan balon patlatma ve kuyruk kapmaca oyununda çocuklar gönüllerince eğlendiler.

Program sonunda öğrencilere pamuk şeker ikram edilirken, Kütüphane Sorumlusu Özben Topçu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Öncelikle bütün öğrencilerimizin 23 Nisan bayramını kutluyorum. Hafta münasebetiyle çeşitli etkinliklerle bizler de Çocuk Kütüphanemizde bayramımızı kutladık. Bugün sadece 4-8 yaş öğrencilerimiz değil, yediden yetmişe herkes için coşkulu ve eğlenceli bir gün oldu. Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese destekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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