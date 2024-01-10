Kayseri\'de 3 çocuk annesi Meliha Ertuğrul, kendi iş yerini kurarak girişimci oldu

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk annesi Meliha Ertuğrul, fabrikalarda çalıştığı 15 yılın sonunda tecrübelerini girişime çevirerek, kendi iş yerinin sahibi oldu.

3 çocuk annesi Meliha Ertuğrul, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 15 yıl boyunca muhasebe, satın alma, dış ticaret ve insan kaynakları gibi farklı birimlerde çalıştı. Aklında kendi işini kurma fikri gelişen Ertuğrul, eşi ve çocuklarının desteği ile yaptığı araştırmalar sonucu koli bandı üretimi yapmaya karar verdi. Kendi öz sermayesi ile üretim tesisini kuran Meliha Ertuğrul, yerli makine ve ham madde ile üretime geçti. Ertuğrul, hedefinin yurtiçi ve yurtdışına üretim yaparak ekonomiye katkı sağlamak olduğunu belirterek, aynı zamanda özellikle de kadın personel istihdamına da faydalı olmak istediğini söyledi.

İş yerini kurarken en büyük destekçilerinin eşi ve çocukları olduğunu söyleyen Meliha Ertuğrul, "Burada koli bandı üretimi yapıyoruz. Ben 15 yıllık çalışma hayatımdan sonra kendi işimi kurmaya karar verdim. Çalıştığım firmalarda muhasebe, satın alma, dış ticaret, insan kaynakları gibi birçok departmanda görev yaptım. Bu bilgi ve deneyimlerime dayanarak kendi işletmemi kurma zamanımın geldiğine karar verdim. Zaten kendi işletmemi kurmak en büyük hayalimdi. Sürekli araştırmalar içerisindeydim zaten hangi işi yapabilirim diye. Birkaç arkadaşımın önerisiyle bu iş fikri çıktı karşıma. Yapabileceğime inandım. İşletmenin kuruluş aşamasında gerekli makine ve teçhizatlar konusunda tedarikini sağladık. İlgili ham maddelerin tedarikini sağladık. Ham madde ve makinelerimiz yerli üretimdir. Burada makine parkurumuzu oluşturduk ve üretimimize başladık. Kayseri büyük bir organize sanayi bölgesine sahip bir şehrimiz. Bu bölgede faaliyetini üretim ve paketlemede sürdüren firmaların ciddi oranda koli bandı kullandıklarını biliyordum. Burada yapmış olduğumuz yerli üretimle hem yurtiçi hem de yurtdışına satış yaparak ülke ekonomimize katkı sağlamak istiyorum. Üretim kapasitemi de arttırarak istihdam sağlamak istiyorum özellikle kadın çalışanlar için. Ben kadınlara seslenmek istiyorum; eğer bir hedefleri, hayalleri varsa peşinden gitsinler. Bir kişi ya da kuruma bağlı kalmasınlar. Bu süreçte benim en büyük destekçim eşim oldu ve olmaya da devam ediyor. Çocuklarım da bana çok büyük destek oldu. Birlik ve beraberlikle bu işin de üstesinden gelinebileceğine inanıyorum" dedi. - KAYSERİ