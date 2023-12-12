 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de 35 Milyon TL Maliyetle Alternatif Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 35 Milyon TL Maliyetle Alternatif Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yapılan 35 milyon TL maliyetle gerçekleştirilen alternatif yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Yolun tamamlanmasıyla Erkilet bölgesine ulaşım daha da kolaylaşacak.

Kayseri\'de 35 Milyon TL Maliyetle Alternatif Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı
12.12.2023 - 13:04,
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ertuğrul Gazi Mahallesi içerisinde yer alan ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden başlayarak, Erkilet Bulvarı'nda son bulacak 30 metre genişliğinde 35 milyon TL maliyetle yapılan alternatif yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentte gerek altyapı gerekse ulaşıma yönelik yatırımları hayata geçirerek vatandaşın ulaşım konforunu ve güvenliğini en üst seviyede sağlamaya gayret gösteriyor. Kayseri Şehir Hastanesi'nin yapımı, Anafartalar - Şehir Hastanesi - Kumsmall AVM Raylı Sistem hattının tamamlanarak hizmete girmesi ile birlikte cazibesini artıran ve yapılaşma oranının hızla yükseldiği Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi olarak bilinen bölgede yol yapım çalışmalarında sona gelindi. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç'a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti. Son durum hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Şehir Hastanemizin önünden gelen ana arterimiz Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nın bu bölgede bitmesinden sonra tekrar bir ana arter oluşturmak için çalışmalara başladık. Şehrimizin hem organize sanayilerimizi hem Nuh Naci Yazgan Üniversitemizi hem Şehir Hastanemizi, Erkilet tarafını bu bölgeye bağlayan, aynı zamanda Erkilet bölgemizin çok gelişiyor olmasından kaynaklı alternatif bir yol hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, yapılan bu çalışmanın Erkilet bölgesine hayırlı olmasını dileyerek; "30 metrelik bu yolumuzun yapılmasıyla bu bölge hem zenginlik kazandı hem imarlaşma hareketi arttı hem de Erkilet bölgesini yoğun trafiğe karışmadan ulaşmayı sağlayan güzel bir yol ortaya çıkmış oldu. Ekibimizi kutluyorum, teşekkür ediyorum. Erkilet bölgemize bu çalışmamızın hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Yeni açtıkları her yolun yanı başına bisiklet yolları da eklediklerinin altını çizen Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Burada hem yürüyüş hem de bisiklet yollarını görüyorsunuz. Yeni açmış olduğumuz her bulvarda, her caddede bisiklet yollarını önemsiyoruz ve onu hemen yanına ekleyip, hayata geçiriyoruz. Kayseri bisiklet kullanımı için en uygun ortamlardan birisi, aynı zamanda sağlıklı olması anlamında bisikleti teşvik etmiş oluyoruz. Bu sene KAYBİS'imize 600 tane bisiklet daha alıp, yeni istasyonlar da eklemek suretiyle her bölgeden istekler geliyor. Bisiklet yollarını çok önemsiyoruz."

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Ertuğrul Gazi Mahallesi içerisinde yer alan ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden başlayarak, Erkilet Bulvarı'nda son bulacak 30 metre genişliğinde 3 bin 300 metre uzunluğundaki imar yolunun ilk bin 500 metrelik kısmı olan birinci etabında başlatılan çalışmalar tamamlandı. Çalışmalarda doğalgaz, içme suyu ve diğer altyapı hatlarının da tesis edildiği yolda 2 bin 440 metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı döşenerek 25 bin ton temel malzemesi serildi ve asfaltlama çalışmaları sona erdi. Öte yandan, çevre düzenlemeleri çerçevesinde orta refüj aydınlatmaları ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlanarak ihale bünyesinde yapılacak olan 5 bin metrekare yaya ve bisiklet yolları yapımı ise hummalı şekilde sürüyor.

2 gidiş ve 2 geliş olmak üzere 4 şerit ve banket kısımlarından oluşan, ilk bin 500 metre uzunluğundaki bölümde yapılan çalışmaların yatırım bedeli ise 35 milyon TL olarak gerçekleşti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 35 Milyon TL Maliyetle Alternatif Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 35 Milyon TL Maliyetle Alternatif Yol Yapım Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement