Kayseri'de 4. Etap TOKİ Konutlarının Kuraları Çekilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de 4. Etap TOKİ Konutlarının Kuraları Çekilecek

Kayseri\'de 4. Etap TOKİ Konutlarının Kuraları Çekilecek

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 4. Etap TOKİ konutlarının kuralarının 1 ay içerisinde çekileceğini ve bu yıl sonuna teslim edeceklerini söyledi. Başkan Odakır ayrıca, yaz sezonunda gurbetçilerin gelmesiyle piyasalarda hareketlilik başladığını belirtti ve küçük esnafların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Odakır, ayrıca Kayseri'de 50 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğunu ve bunların 33 bininin odalarına kayıtlı olduğunu ifade etti. Oda olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgi veren Odakır, Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin ve TOKİ 4. Etap konutlarının bu yıl sonunda teslim edileceğini duyurdu. Ayrıca, oto esnafına elektrikli araçlarla ilgili eğitim verecekleri bir proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

30.06.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 4. Etap TOKİ konutlarının kuralarının 1 ay içerisinde çekileceğini ve bu yıl sonuna teslim edeceklerini söyledi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; yaz sezonunda gurbetçilerin de gelmesiyle piyasalarda hareketliliğin başladığını söyledi. Başkan Odakır, "Önümüzde yaz sezonu var. Gurbetçilerimiz de yavaş yavaş gelmeye başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her yıl düzenli olarak gurbetçilerimizi havaalanında karşılıyoruz. Gurbetçilerimiz tabi ki şehrimizin ekonomisine bir hareketlilik sağlıyor, canlılık getiriyor. Çünkü geldiklerinde burada düğünler yapılıyor. Düğünün yapılması nedeniyle beyaz eşya, mobilya, sarraflarda hareketlilik yaşanıyor. Onun için gurbetçilerimize sadece yaz sezonunda değil her zaman sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.

"Küçük esnafların ayakta kalması lazım"

Vatandaşların alışverişlerini küçük esnaflardan yapmasını tavsiye eden Başkan Odakır; "Vatandaşlarımızın özellikle alışverişlerini küçük esnafımızdan yapmasını istiyorum. Bir bakkalın, kasabın, manavın ayakta kalması lazım. Büyük yerlerden de alışverişler yapılacak ama küçük olmadan büyük olmuyor. Küçük esnafımızın desteklenmesine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"50 bin esnafın 33 bini odamıza kayıtlı"

Kayseri'de sicile kayıtlı 50 bin esnaf ve sanatkarın bulunduğunu aktaran Odakır; "Oda olarak her zaman esnafımızın, sanatkarımızın yanındayız. Şehrimizde şuanda KESOB'a bağlı yaklaşık 33 bin kayıtlı esnafımız var sicile kayıtlı. Yaklaşık maliye kaydı olan 50 binin üzerinde bir esnaf ve sanatkar var. Bunun 17 bininin sicil kaydı yok. Sicile kayıt mecburi olmadığı için kayıt yapılmıyor. Bunların tabi biran önce kayıt altına alınması gerekiyor. Bir sanatkarın işyeri açabilmesi için ustalık belgesinin olması gerekiyor. Bu belgeyi aldıktan sonra maliye kaydı yaptıracak, ardından oda kaydını yaptırması gerekiyor. Vatandaş, kredi gibi resmi bir işi olduğunda oda kaydını yaptırıyor" şeklinde konuştu.

Oda olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Şeyhi Odakır; Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin ve TOKİ 4. Etap konutlarının bu yıl sonu teslim edeceğini ifade etti. Odakır; "Biraz da oda olarak esnafımızın menfaatine olacak işler yapmamız gerekiyor. Oda olarak site çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah Sanayi Bakanlığı destekli Yeşilyurt Oto Sanayi Sitemiz bu yılın sonunda teslim olacak. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Bu sanayi sitesi tamamen Sanayi Bakanlığı desteğiyle yürüyor. Yüzde 60'ı bakanlık desteği, yüzde 40'ını üyelerden alıyoruz. 2 yıl ödemesiz, 11 yıl vade yüzde 2 faizli bir kredi kullanıyoruz. Derler ya; 'Baba oğula vermez' böyle bir kredi yok. İnşallah sanayi sitesini bu yılın sonuna bitireceğiz. Konut olarak 1., 2., 3. Etap'ları teslim ettik, 4. Etap'ta da 1 ay sonra inşallah kuralar çekilecek. Bu yılın sonuna da konutlarımızı teslim edeceğiz" dedi.

Oto esnafına elektrikli araçlar ile ilgili eğitim de vereceklerini sözlerine ekleyen KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; "Oda olarak bir projemiz daha var. Oto esnafına elektrikli araçlarla ilgili eğitim vereceğiz. Bu proje kalkınma ajansı ile birlikte yapıldı. Tamamen KESOB'un projesidir, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR destek veriyor. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı projeyi kabul etti, 12 milyon TL'lik, 18 ay sürecek bir proje. Burada elektrikli araçlarla ilgili esnaf ve sanatkarımızı komple eğitimden geçireceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Kayseri, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de 4. Etap TOKİ Konutlarının Kuraları Çekilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:23 Fransa’daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor Fransa'daki erken seçimden ilk sonuçlar geldi! Aşırı sağ yüzde 34 ile önde götürüyor
20:01 Antalya Havalimanı’nda İsrail uçağı krizi “Yakıt verilmedi“ yalanının arkasından bakın ne çıktı Antalya Havalimanı'nda İsrail uçağı krizi! "Yakıt verilmedi" yalanının arkasından bakın ne çıktı
19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
20:08 Çeşme’yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı Çeşme'yi izmaritle ateşe veren kişi tutuklandı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 22:17:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de 4. Etap TOKİ Konutlarının Kuraları Çekilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement