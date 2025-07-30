Kayseri\'de 40 Derecede Demircilik Zorluğu

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Kayseri'de, demirciler hem hava hem de kaynağın sıcaklığında zorlu mesailerini sürdürüyor.

Kayseri'de termometreler 40 derece sıcaklığı görürken, vatandaşlar sıcak havadan etkilenmemek için çaba sarf ediyor. Çoğu vatandaş serin havada zaman geçirirken, kentte demircilik yapan esnaf da sıcaktan nasibini aldı. Hem hava hem de kaynağın sıcaklığında alın teri döken demirciler, ekmek parası için zorlu mesailerini sürdürmeye gayret ediyor.

Demirci Nevzat Ceviz, "Sıcakta çalışmak zor oluyor ama biz mesleğimizin gerektirdiği şeyleri yapıyoruz. Maalesef çalışırken hem havanın hem kaynağın sıcağı birleşince bizim için çalışmak çok zor oluyor. Bu sıcaklıklara rağmen bizler de üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha önce Kayseri'de böyle bir sıcaklık görmedim. 20 senedir kaynakçıyız ama gerçekten böyle bir sıcaklık görmedim. Yine de elhamdülillah. Sıcak havanın en azından soğuk çaresi var" diye konuştu. - KAYSERİ