Kayseri\'de 40 Milyon TL\'lik Asfalt Yenileme Çalışmaları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Sarıoğlan ilçesinde 40 milyon TL yatırımla 12 bin tonluk asfalt yenileme faaliyetlerinin başladığını duyurdu.

Kayseri'de alt ve üst geçitlerden raylı sisteme, karayolu anlamında yol onarım ve yenileme faaliyetlerinden yeni yol açma projelerine kadar pek çok proje ve çalışmayı hem merkezde hem de kırsal kesimlerde gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Bünyan'daki yol çalışmalarını tamamlarken, ihtiyaçlar çerçevesinde Sarıoğlan'daki asfaltlama çalışmalarına da başladı. Sarıoğlan ilçesinin yoğun nüfusa sahip Çiftlik, Palas ve Üzerlik mahallelerinde planlanan ve söz konusu mahallelerden Çiftlik Mahallesi'ndeki çalışmaların büyük kısmı tamamlanırken, diğer mahallelerde de hazırlıklar sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

"Altyapı çalışmaları nedeniyle bakım onarım ihtiyacı doğan yollarda başlanan onarım ve asfalt yenileme çalışmalarında 3 mahallede toplam 12 bin ton sıcak asfalt kullanılması öngörülürken, çalışmalar kapsamında Çiftlik Mahallesi'nde 4, Palas Mahallesi'nde 3 ve Üzerlik Mahallesi'nde ise 1,5 kilometre olmak üzere toplamda 8,5 kilometre yol asfaltlanmış olacak."

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak Sarıoğlan ilçesindeki 3 mahallede yaptıkları asfaltlama faaliyetlerinde yaklaşık 40 milyon TL'lik yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarından sosyal donatılara, arazi yolları ıslah çalışmalarından köprü, menfez, kanal yapımına, hayvancılık içme suyu hatlarından tarımsal sulama hatları ve boru desteklemelerine varıncaya kadar kırsal bölgelerin kalkınması, vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik proje ve yatırımlara yoğun bir çalışma temposu içerisinde hizmet veriyor. - KAYSERİ