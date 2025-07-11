Kayseri\'de Açılışta Genç Bayıldı, Başkan ve Sağlık Müdürü Yardım Etti

Kayseri'de bir açılışta sıcaktan bayılan gencin yardımına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan koştu.

Kocasinan Belediyesi tarafından Uğurevler Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında düzenlenen Ruziye Yücel Aile Sağlık Merkezi'nin açılış programında, aşırı sıcaktan bir genç bayıldı. Gencin bayıldığını gören Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan koştu. Gence ilk müdahalesini yapan Erşan; gencin kendine gelmesiyle yeniden açılış programına döndü.

Başkan Memduh Büyükkılıç, "Az önce bir gencimizin hafif bir senkop dediğimiz tansiyonun düşmesine bağlı yere yığılmasını gördük. Maşallah doktorlarımız koştu, koşturdu" dedi. Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de hava sıcaklığının 39 derecelere kadar yükseleceği bildirildi. - KAYSERİ