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Kayseri'de 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

08.12.2021 15:44
Kayseri'de 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Kayseri'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi.

Kayseri'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, polis memurları ve adli personeller katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında toplumun adalet ile nefes aldığını söyleyen Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, "Hepimizin bildiği üzere, yaşam için oksijen ne denli önemli ise toplum için de adalet o denli önemlidir. Toplum adalet ile nefes alır. Adaletin tecellisi ancak suç işleyenlerin hak ettikleri cezaları almaları ile mümkündür. Bunun sağlanmasında işlenen suçların etkin ve adil bir şekilde soruşturulmasının önemi açıktır. Hukuka uygun yürütülen soruşturmalar yargılama mercilerinin isabetli kararlar vermelerinin önünü açacak ve adil kararlarla toplumun adalete ve devlete olan inancı artacaktır. Suçlulukla etkili ve hızlı mücadele edilebilmesi ve suçluların yakalanarak cezalarının infazının sağlanması çağın gerektirdiği bilimsel ve geleneksel teknolojik yöntem ile araç ve gerecin kullanılması sureti ile delillerin toplanması ve muhafaza altına alınması bu alanda uzmanlaşmanın sağlanması hususu da dikkate alınarak Batı Avrupa ülkeleri dahil dünyanın bir çok ülkesinde oluşturulan adli kolluk müessesesi 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun da düzenlenmiş olup, kanuna bağlı olarak Adli Kolluk Yönetmeliği de çıkarılmıştır. Ceza muhakemesinde özellikle soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısının emrinde görev yaparak maddi gerçeğin araştırılması ve ceza adaletinin gerçekleştirilmesinde önemli görevler üstlenen adli kolluğun mevzuatla belirlenen görevlerinin ifasında Cumhuriyet Savcıları ile bir bütün olarak koordineli ve düzenli şekilde çalışması, suçlulukla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasına ve vatandaşların adalete olan güven duygusunun artmasına hizmet edecektir. Anayasamızın "Hak Arama Hürriyeti" kenar başlıklı 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinde düzenlenen "Adil Yargılanma Hakkı" ile yargılamaların adil ve tarafsız bir şekilde yürütülmesini sağlayarak, insan hak ve özgürlükleri güvence altına almaktadır" dedi.

Akın, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Genel olarak ceza yargılamasında etkin soruşturma yürütülmesi ile kasıt edilen bir soruşturma ile ilgili tüm iddiaların araştırılması, bu araştırma ile ilgili tüm soruşturma işlemlerinin yapılması ve ilgili kişiler hakkında yargılama süreci başlatılması halidir. Mutlaka kamu davası açılması şart değildir. Tüm soruşturma işlemleri yapılmasına rağmen olay ve şüpheli ile ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığına dair bir kararın verilmesi de mümkündür. Burada önemli olan husus soruşturma aşamasında eksik inceleme ile karar verilmemesi halidir. Şayet tüm soruşturma işlemleri yapılmamış ise yani eksik inceleme ile karar verilmiş ise bu durumda soruşturmanın yetersizliğinden söz edilecektir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca etkin ve hızlı soruşturmaların yapılması amacıyla müracaat büromuzda görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımız kolluk birimlerinden ikmalen gönderilen soruşturma evraklarını ön incelemeye tabi tutup, soruşturmanın niteliği ve mahiyeti çerçevesinde gördükleri eksiklikleri kolluk birimleri marifeti ile giderdikten sonra soruşturmaya kayıt işlemlerini başlatacaklardır. Adli kolluk amir ve memurların müracaat bürosunda ve diğer bürolarda görev yapan Cumhuriyet Savcıları ile devamlı olarak iletişim halinde olmalarında da fayda bulunmaktadır. Adaletin tecellisine önemli katkılar sunacağına inandığım bu toplantının verimli geçmesi temennisi ile hepinizi selamlıyorum." - KAYSERİ

Kayseri'de 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı
Kayseri'de 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayseri Adliyesi, Cumhuriyet, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 'Adli Kolluk ve Koordinasyon Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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