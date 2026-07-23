Afetlere karşı kritik tesis ve alternatif ulaşım ağı hamlesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte kritik tesislerin envanterinin oluşturulması, alternatif ulaşım güzergahlarının belirlenmesi ve tüm verilerin coğrafi bilgi sistemi tabanlı ortak bir veri altyapısında toplanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; afetlere karşı dirençli şehir hedefi doğrultusunda kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek önemli bir çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ile AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, kritik tesislerin belirlenmesi, alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulması ve bu verilerin ortak bir dijital altyapıda toplanması konuları ele alındı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, afet yönetiminde doğru veri ve planlamanın önemine dikkat çekerek, kritik tesislerin kapsamlı şekilde envanterinin çıkarılacağını belirtti. Arın, kurum ve kuruluşlardan temin edilecek tesis bilgilerinin mevcut çalışmalarla bir araya getirileceğini ifade ederek; "Kritik tesisleri değerlendiriyoruz. Sizlerden alacağımız tesis bilgilerini de listeleyerek bir yol haritası oluşturacağız. Ardından kendi içimizde bir çalıştay gerçekleştirerek ortak bir masa etrafında taslak yol planlarını değerlendireceğiz. Ulaşılabilir ve uygulanabilir planlarımızı hazırlayacağız. Mevcutta geliştirmekte olduğumuz afet bilgi sistemimiz bulunuyor. Bunun yanında coğrafi bilgi sistemi ya da kent bilgi sistemi altyapısını da dış paydaşların erişebileceği bir yapıya dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi. AFAD Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürü Rifat Genç ise afet yönetiminde kurumlar arası koordinasyonun ve ortak veri kullanımının hayati önem taşıdığını belirterek, kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için kritik tesislerin ve alternatif ulaşım senaryolarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Genç; "Kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu süreci eksiksiz şekilde yürütmemiz gerekiyor. Afet anında vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişiminin aksamaması için kritik tesislerin yanı sıra alternatif yol güzergahlarının da önceden planlanması büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyemizin Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Rehberi altyapısı güçlü bir veri tabanı sunuyor. Kurumlardan temin edeceğimiz kritik tesis bilgilerini ve alternatif ulaşım güzergahlarını bu sisteme işleyerek, ortak kullanım sağlayacak bir altyapıyı tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunmayı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kurumlar arası iş birliğiyle oluşturulacak ortak veri tabanı sayesinde afet öncesi hazırlık süreçlerini güçlendirmeyi, kritik altyapıların yönetimini etkinleştirmeyi ve afet anında kamu hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlayacak planlama çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - KAYSERİ