Kayseri’de ahilik kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı - Son Dakika
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Kayseri’de ahilik kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı

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Kayseri’de ahilik kutlamaları çelenk sunma töreni ile başladı
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Kayseri’de Ahilik Haftası Kutlamaları, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Kayseri'de Ahilik Haftası Kutlamaları, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda çelek sunma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yönetim kurulu üyeleri, oda başkanları, oda üyeleri ve komite tarafından seçilen yılın ahisi, yılın kalfası, yılın çırağı ile yılın ahi bacısı katıldı.

Programda açıklama yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, "Ahilik Haftası normalde pazartesi günü başladı ama Kayserimizde bugün başlıyoruz. Bugün inşallah çelenk sunumu ardından valimizi ziyaretimiz, büyükşehir belediye başkanımızı ziyaretimiz, çıraklık okullarını ziyaretimiz ve esnaf ziyaretimiz olacak. Ardından saat 17.30'da kortej yürüyüşümüz var. Meydanda etkinliklerimiz devam edecek. Bugün saat 20.00'da da Zara konseri olacak. Bütün halkımızı bekliyoruz. Bizim bayramımız bugün. İnşallah bu bayrama da herkesi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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