Yenidoğan ve Mithatpaşa Mahalllelerine aile sağlığı merkezi

Kocasinan ilçesine kazandırılacak Aile Sağlığı Merkezleri için düzenlenen imza töreni Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Törene, Vali Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, Hayırseverler Türkan Tosunbayraktar ve Ahmet Hızırer katıldı. Gökmen Çiçek, Kayseri'de yardımlaşma kültürünün bir başka olduğunu ifade ederek, sağlık yatırımlarında hayırseverlerin payının garipsenemez olduğunu, vatandaşımızın ayağına gidecek bu hizmetlerin, mahallelerimizdeki büyük bir ihtiyacı gidereceğini belirtti.

Çiçek ayrıca, "Yenidoğan Mahallesine Aile Sağlığı Merkezi yaptıracak olan Türkan Tosunbayraktar ve Mithatpaşa mahallesine Aile Sağlığı Merkezi yaptıracak olan Ahmet Hızırer'e şehrimiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ