Kayseri\'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi Temel Atma Töreni

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temelinin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne özel atılacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, insan ve sağlık odaklı, Türkiye'ye örnek olacak Türkiye'nin en modern ve donanımlı alzheimer merkezi olacak Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Kayseri'ye kazandırmayı planladıkları 30 milyon TL maliyetli projeyi ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın üstlendiğini hatırlatan Büyükkılıç, "İnsan ve sağlık odaklı projelerimize devam ediyoruz. Gönül ve sosyal belediyecilik kapsamında, hayırsever-belediye iş birliğinin en güzel örneklerinden birisi olacak bir projemizi daha hayata geçiriyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temelinin farkındalık oluşturmak için 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nde atılacağını vurgulayarak, "Bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun diyor ve hastalığa farkındalığın artmasını umut ediyorum. Alzheimerlı bireylere yardımcı olan tüm hasta yakınlarına ve bakıcılara bu vesileyle teşekkür ediyor, hepsine sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi yanındaki alanda, hayırsever Ramazan Büyükkılıç ve ailesi ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yaptırılacak olan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temel atma törenine tüm Kayserilileri davet etti. - KAYSERİ