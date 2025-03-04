Kayseri'de Arazi Binek Araç İhalesi

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Kayseri Elektrik Perakende Satış A.Ş. tarafından verilen ilanla araç satın alınacağı duyuruldu.

Verilen ilanda "Arazi Binek Araç (4x4 SUV Hibrit Otomobil) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

1 adet Arazi Binek Araç (4x4 SUV Hibrit Otomobil) alımı yapılacak ilan ihaleye son teklif verme saati 27.03.2025 saat 14: 30 olarak belirtilirken, ihale KEPSAŞ Büyük Toplantı Odası'nda yapılacak. - KAYSERİ