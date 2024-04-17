Kayseri'de Avcılar ve Muhtarlar Polislere Sürpriz Yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de Avcılar ve Muhtarlar Polislere Sürpriz Yaptı

Kayseri\'de Avcılar ve Muhtarlar Polislere Sürpriz Yaptı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir grup avcı ve ilçe merkezi muhtarları, Polis Haftası nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan polislere sürpriz yaparak pasta kesti. Pınarbaşı Avcılar Derneği ve Gümüşgün Mahalle Muhtarı Kadir Mağara'nın organize ettiği etkinlikte, avcılar konfetiler eşliğinde polisleri karşıladı ve pasta kesimi gerçekleştirildi. Polislerin bu sürpriz karşısında duygulandığı gözlendi.

17.04.2024 10:58
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir grup avcı ve ilçe merkezi muhtarları Polis Haftası nedeniyle ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan polislere sürpriz yaptı. Kavga ihbarı ile polisleri çağıran avcılar, konfetiler eşliğinde polisler için pasta kesti.

Pınarbaşı Avcılar Derneği ve Gümüşgün Mahalle Muhtarı Kadir Mağara'nın yaptığı organizasyona dernek üyesi avcılar ve merkez mahalle muhtarları katıldı. Havanın kararmasını bekleyen grup daha önceden hazırladıkları alana kavga ihbarı yaparak, polis ekiplerinin gelmesini bekledi. Polis ekiplerinin gelmesi ile maytap ve konfetiler ile polisleri karşılaşan avcılar, ardından polis haftasını kutlayarak pasta kesimi yaptı. Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gelen polislerin bu sürpriz karşısında duygulandığı gözlendi.

Pınarbaşı Avcılar Derneği Başkanı Kadir Mağara, gece gündüz demeden halkın güvenliği için görev yapan ilçe emniyet müdürlüğü personelinin polis haftasını kutlamak için yaptıkları etkinliğe katılımın yüksek olduğunu söyledi. Mağara, "Her zaman fedakarca görev yapan Türk polisinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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