Kayseri\'de \'AVM Günleri\' Etkinliği Spor Severleri Bir Araya Getirdi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 'AVM Günleri' etkinliği, her yaştan sporseveri eğlence ve sporla bir araya getirmeye devam ediyor. Kayserililer, Spor A.Ş.'nin AVM etkinliğinde Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde spor ve eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.

'Altın Bayrak' ödüllü 2024'ün En İyi Avrupa Spor Şehri Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., etkinlik ve faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Spor A.Ş. 18-19 Ocak günlerinde Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde 'AVM Günleri' etkinliği düzenledi. Etkinlik, miniklerden yetişkinlere kadar her yaş grubundan katılımcıya keyifli bir hafta sonu yaşattı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, çeşitli spor aktiviteleri, eğlenceli oyunlarla ve yarışmalarla katılımcılar keyifli anlar yaşarken, özelikle çocuklar eğlenceye doydu. Etkinlikte, çocuk ve yetişkin zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları, çocuklar ve yetişkinler için eğitsel oyunlar, bilek güreşi ve çocuk pilatesi gibi birbirinden eğlenceli oyunlar yer aldı. Ayrıca katılımcılara SmoothieBike ile muzlu smoothie ikramı yapılırken, etkinlik sonunda sertifika takdimi gerçekleştirildi.

Katılımcılar, başta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devam etmesi yönündeki temennilerini dile getirdi. - KAYSERİ