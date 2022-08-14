Sabah baktıkları hayvanlarını telef olmuş buldular - Son Dakika
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Sabah baktıkları hayvanlarını telef olmuş buldular

14.08.2022 01:15
Sabah baktıkları hayvanlarını telef olmuş buldular

Kayseri'de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesinin, yaklaşık 15 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları zehirlenerek telef oldu.

Kayseri'de besicilik yapan Yaylacıoğlu ailesinin, yaklaşık 15 gün önce ahırlarında besledikleri hayvanları zehirlenerek telef oldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Karakimse Mahallesi'nde ikamet eden Arif ve Hatice Yaylacıoğlu çifti 2 yıl önce besicilik ile uğraşmaya başladı. Ahırlarında bulunan 10 büyükbaş hayvanı yaklaşık 15 gün önce sabah yemledikten sonra kontrol etmeye gelen Hatice Yaylacıoğlu, hayvanların bir anda teker teker yer düşerek can çekiştiğini gördü. Daha sonra yetkililere haber verilmesi üzerine ahıra Tarım İl Müdürlüğü ve Yemliha Mahallesi'nden gelen veteriner hekimlerin yaptıkları incelemelerde hayvanların zehirlenerek telef oldukları belirlendi.

Olayın ardından zararının 200 bin TL'nin üzerinde olduğunu söyleyen Arif Yaylacıoğlu, "Olay günü sabah rahatsız olduğum için sağlık ocağına gitmiştim. Biz arada hayvanlarımızı gün içinde kontrol ederiz. Gelip baktığımızda mallar iyi ve gayet güzel duruyorlardı. Daha sonra ben abimin yanına gittim. Bir müddet sonra telefon geldi bana. Eşim, 'Hemen yetiş hayvanlara bir şeyler oluyor' dedi. Ahıra gelip baktığımda bütün hayvanlar yere serilmişti. Sabah ve öğlen baktığımda bir şey yoktu hayvanlarda. Hayvanların yemini suyunu eşim veriyor zaten yemleri de ölçülü veriliyordu. Şu anda ortalama 200 bin TL'nin üzerinde maddi zararım var. Zehirlendikleri gün veteriner hekimler de gelip baktılar. Hayvanlarımız dişiydi, 9. ayda döllemelerini yapacaktık ve bu şekilde geçimimizi sağlayacaktık. Buraya 3 tane Tarım İl Müdürlüğü'nden ve 1 tane de Yemliha'dan veteriner hekim geldi. Hepsi de hayvanların zehirlendiğini söyledi. Elektrik var mı dediler bize. Ahırımızda elektrik yok. İhtimaller dahilinde olan hiçbir şey yok. En son her şeyinin tahlillerini aldılar buradan" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

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