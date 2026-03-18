Kayseri'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı kutlandı

18.03.2026 13:24  Güncelleme: 13:25
Kayseri'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kartal Şehitliği'nde düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Kadircan Kottaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kurum müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, rektörler, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehitlik anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu. Törende bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Çanakkale bir savaşın çok ötesinde yedi düvele karşı binlerce vatan evladının istiklal ve istikbal sevdasıyla çağrıldığı mukaddes bir cephedir. Vatan müdafaası uğruna cepheye koşan kahramanlarımızın büyük bir var oluş destanıdır. 1915 yılında dünyanın en güçlü donanmalarına sahip olan devletlerin karşısında duran bir millet vardı. O gün belki cephede silahımız azdı, cephanemiz sınırlıydı ama yüreklerimizdeki iman, vatan ve millet sevgisi hiçbir kuvvetle ölçülemeyecek kadar büyüktü" dedi.

Vali Gökmen Çiçek konuşmanın ardından şeref defterini imzalarken, Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Protokol, tören birliğinin saygı atışı yapmasının ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yılı kutlandı - Son Dakika

