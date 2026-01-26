Başkan Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi'ye inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi'ye inceledi

Başkan Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi\'ye inceledi
26.01.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilen Çarşı Melikgazi projesini yerinde inceledi. Projeyi, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanlarıyla birlikte ziyaret eden Büyükkılıç, açılışının Ramazan ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi Belediyesi tarafından inşa edilerek açılışa gün sayan Çarşı Melikgazi projesini yerinde inceledi.

Alpaslan Mahallesi'ndeki inşa çalışmalarında sona gelinen modern ve konsept ticaret alanı Çarşı Melikgazi'yi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada açıklamalarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmasında, yöresel markaların yer alacağı, güven içerisinde alışveriş yapılacak bir mekan olacak Çarşı Melikgazi'yi 'çok nezih bir ortam' şeklinde nitelendirerek; "Her şeyden önce hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şehrimize yakıştı. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yüzümüzün akı olarak bildiğimiz esnaflarımızın Kayserili hemşehrilerimize layık hizmetleri vereceklerini umuyor ve inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da en kısa zamanda, Ramazan ayı içerisinde Çarşı Melikgazi projesinin açılacağını dile getirerek, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç, çarşıdaki tüm bölümleri ziyaret ederek Başkan Palancıoğlu'dan Çarşı Melikgazi hakkında bilgiler aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kocasinan, Kayseri, Ekonomi, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi'ye inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
Robbie Williams, Beatles’ın rekorunu kırarak tarihe geçti Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor

13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 14:16:49. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Çarşı Melikgazi'ye inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.