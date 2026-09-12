Kayseri'de çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun parası ve annesine aldığı hediye çalındı - Son Dakika
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Kayseri'de çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun parası ve annesine aldığı hediye çalındı

Kayseri\'de çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun parası ve annesine aldığı hediye çalındı
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Kayseri'de babasının iş yerinin önünde çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun kapı önüne bıraktığı kutuya yoldan geçen 3 kişi girdi. Kutudaki para ile çocuğun annesine aldığı hediye alıp gidildi.

Kayseri'de babasının iş yerinin önünde çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun kapı önüne bıraktığı çekirdek kutusundaki parası ve eşyalarını yoldan geçen 3 kişi alıp gitti.

Kayseri'de yaşayan 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir; yaz tatilinde babasının iş yerinin önüne kurduğu karton çekirdek tezgahında satış yaparak harçlık çıkarmaya başladı. Küçük çocuk elindeki çekirdekleri sattıktan sonra satış yaptığı kutusunu iş yerinin önünde bırakarak lavaboya gittiği sırada yoldan geçen 3 kişi hem kutudaki paraları hem de küçük Yunus Emre'nin annesine aldığı hediyeyi alıp gitti. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, küçük çocuk da eşyalarını alanların geri getirmesini istedi.

"Abiler, ablalar eşyalarımı ve annemin hediyesini geri getirin"

Götürülen eşyalarının geri getirilmesini isteyen 9 yaşındaki Yunus Emre Özdemir; "Yaz tatilinde olduğumuz için arkadaşlarımla çekirdek satıyorduk. Çekirdeklerimizi satmayı bitirdik sonrasında benim tuvaletim geldi. Ben kutuları iş yerinin önüne bıraktım. Sonrasında bir tane abi gelip benim bütün eşyalarımı almış. Sonra bir tane de abla gelip anneme aldığım hediyeyi almış. Abiler, ablalar lütfen anneme aldığım hediye ve benim eşyalarımı getirmenizi rica ediyorum. Getirirseniz çok mutlu olurum" dedi.

Kaynak: İHA

Kayseri, Hediye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun parası ve annesine aldığı hediye çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çekirdek satan 9 yaşındaki çocuğun parası ve annesine aldığı hediye çalındı - Son Dakika
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