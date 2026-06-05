Başkan Büyükkılıç\'a \'Çevre Haftası\' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre Haftası dolayısıyla kendisini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Çevre Haftası kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette çevre bilinci, sürdürülebilir şehircilik ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alınırken, Başkan Büyükkılıç'a çiçek takdim edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Çevre Haftası'nın çevre duyarlılığının artırılması açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, "Bu anlamlı hafta vesilesiyle nazik ziyaretleriyle bizleri onurlandıran İl Müdürümüz Mehmet Fatih Namık Öztürk'e ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda İl Müdürü Öztürk tarafından Başkan Büyükkılıç'a günün anısına çiçek takdim edilirken, hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ