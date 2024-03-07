Kayseri'de Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında 202 ilkokul öğrencisine eğitim verildi - Son Dakika
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Kayseri'de Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında 202 ilkokul öğrencisine eğitim verildi

Kayseri\'de Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında 202 ilkokul öğrencisine eğitim verildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kocasinan Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Kocasinan Rehberlik Araştırma Merkezi personelleri tarafından, Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bünyan'da bulunan Güllüce İlkokulu, Karakaya İlkokulu ve Köprübaşı Yakup Atilla İlkokulu'nda öğrenim gören toplam 202 öğrenciye Bireysellik Alanı ve Mahremiyet konulu eğitim faaliyeti düzenlendi. Eğitim sonunda çocuklara Jandarma Dergisi hediye edildi.

07.03.2024 15:06
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Kayseri'de Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında toplam 202 ilkokul öğrencisine Bireysellik Alanı ve Mahremiyet eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Kocasinan Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve Kocasinan Rehberlik Araştırma Merkezi personelleri tarafından Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Bünyan'da bulunan Güllüce İlkokulu, Karakaya İlkokulu ve Köprübaşı Yakup Atilla İlkokulu'nda öğrenim gören toplam 202 öğrenciye Bireysellik Alanı ve Mahremiyet konulu eğitim faaliyeti düzenlendi.

Faaliyet sonunda da çocuklara Jandarma Dergisi hediye edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında 202 ilkokul öğrencisine eğitim verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında 202 ilkokul öğrencisine eğitim verildi - Son Dakika
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