'Tesisat Sizden Kombi Bizden' projesi 4 bin haneyi ısıtıyor

07.01.2026 12:19  Güncelleme: 12:22
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' projesi sayesinde, kömürle ısınan 4 bin hane doğal gaza geçerek kış aylarını daha konforlu geçiriyor. Proje, Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde uygulanmakta ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 'daha temiz bir Kayseri için' sloganıyla hayata geçirdiği 'tesisat sizden kombi bizden' projesinden faydalanan ve daha önce kömürle ısınan 4 bin haneyi kış mevsiminin soğuk günlerinde artık doğal gaz ısıtıyor. Projeden faydalanarak yüzü gülen vatandaşlar hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen tesisat sizden kombi bizden' projesi Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde toplam 4 bin haneyi ısıtıyor. 4 etap şeklinde planlanan ve ilk üç etabı tamamlanan 4. etabının ise başvuruları devam eden proje kapsamında şuana kadar 4 bin eve kombi montajları yapıldı. Tesisatlarını hazırlayarak projeye başvuru yapan vatandaşların evlerinde yapılan teknik incelemenin ardından kombilerine kavuşan 4 bin ev doğal gaz konforuna kavuştu. 'Daha temiz bir Kayseri için' sloganıyla hayata geçen ve kentin hava kalitesinin artmasına katkı sunan proje, kombi montajı yapılan evlerde yaşam kalitesini de arttırırken projeden faydalanan vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükşehir'in tesisat Sizden Kombi Bizden Projesi'nden faydalanarak kömür gibi çevre kirliliğine neden olan yakıtlardan doğal gaza geçen Hasan Hüseyin Şahin isimli vatandaş, projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Belediyemizin kombi kampanyası vardı, daha evvel soba ile ısınıyorduk, kampanyadan yararlandık ve geldiler kombimizi taktılar. Elhamdülillah çok güzel oldu. Hizmetin kötüsü olmaz. Biz belediyemizi seviyoruz. Çoluk çocuk hep duacıyız, hepinizden Allah razı olsun. Memduh Başkanımıza teşekkür ederiz, memnunuz" diye konuştu. Hasan Hüseyin Şahin'in eşi Hanife Şahin de "Sobadan kurtulduk, mutfakta ocağımız yanıyor. Her şey elimizin altında çok şükür. Belediyemize teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Evlerde soba yanıyordu, isli oluyordu. Tekrardan boyamak lazım, boyatıyoruz. Kurtulduk çok şükür" dedi. Şahin ailesinin gelini Sevilay Şahin ise sıcak suya kavuşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Sıcak suyum olacak mı derdim, çok şükür sıcak suyum da oldu. Belediyemize çok teşekkür ederiz, kombimiz için Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Projeden faydalanan vatandaşlardan Yıldız Öztürk de sobadan kombiye geçtiğini belirterek, hizmetten dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Projeden memnuniyetle bahseden Necla Karayel ise; "Daha önce soba kullanıyordu oğlum. 'Anne, hiç terleyerek yatmadım, bu sene ilk defa terledim' dedi. Bir defa başvurdum hemen onaylandı. Ben tesisatımı yaptırdım, onlar gelip hemen taktılar. Allah razı olsun, çok memnunum" şeklinde konuşarak projenin 4. etabının uygulandığı mahallelerde soba kullanan vatandaşlara projeye başvurmaları yönünde tavsiyede bulundu. Büyükşehir'in projesi ile doğal gaza geçerek yüzü gülen vatandaşlardan Zafer Ertürk de doğal gaz konforuna kavuştuğunu kaydederek, "Belediyemizin 'Tesisat Sizden Kombi Bizden' kampanyasına katıldık, tesisatımızı döşettik, belediyemiz de bize kombiyi hediye etti. Engelli bir vatandaş olarak ben de bu konfora kavuştum. Belediye başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerini 'Tesisat Sizden Kombi Bizden Projesi' ile 2023, 2024 ve 2025 yıllarında doğal gaza geçen yüzlerce hane, kış aylarını daha konforlu şekilde geçirirken projenin, 2026 yılında uygulanacak 4. ve son etabı için ise başvurular sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

