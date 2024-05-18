Kayseri'de Özel Eğitim Okulunda Engelli Öğrenciler İçin QR Kodlu Bileklik Tasarlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Özel Eğitim Okulunda Engelli Öğrenciler İçin QR Kodlu Bileklik Tasarlandı

Kayseri\'de Özel Eğitim Okulunda Engelli Öğrenciler İçin QR Kodlu Bileklik Tasarlandı

Kayseri'deki Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu, engelli öğrencilerin kaybolma riskine karşı QR kodlu akıllı bileklik tasarladı. Bilekliklerde öğrenci ve okul bilgileri ile veli numarası yer alıyor. Proje, TÜBİTAK tarafından onaylandı ve diğer okullara örnek olması bekleniyor.

18.05.2024 12:33
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Kayseri'de bir özel eğitim uygulama okulundaki engelli öğrenciler için okutulduğunda öğrenci ve velilerinin bilgilerinin bulunduğu QR kodlu bileklik tasarlandı.

Kayseri'de 1. kademe ağır derece otizmli ve zihinsel engelli öğrencilerin eğitim aldığı Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda geliştirilen proje, velileri sevindirdi. Okutulduğunda öğrenci ve okul bilgileri ile veli numarasının öğrenildiği QR kod bulunan bileklik tasarlayan okul, her öğrencisine bu bilekliklerden verdi. Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Bülent Köseoğlu, "Okulumuzda, özel öğrencilerimizin sosyal ortamlarda kaybolma riskine karşı ailelerin o panik halini önleme adına QR kodlu akıllı bileklik tasarladık. Bu bizim TÜBİTAK 4006 bilim projesinde geliştirdiğimiz projelerden bir tanesi. Gerçekten çok işlevsel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bunun kanıtı da TÜBİTAK tarafından onaylanması. Gelen misafirlerimiz de projeyi çok beğendiler. Kayseri'deki bir STK'mız da bunu bedelsiz olarak çoğaltacağını ve bunu çocuklara bedelsiz olarak vereceğini söylemişti. Bunu yaptık ve bütün çocuklarımız için bu bileklikler hazırlandı. Öğrencilerimizin bileklerine takacağız ve evlerine göndereceğiz. Kullanımını da velilerimize anlatacağız. Normal bir saat şeklinde tasarlandı. Çocuğumuz herhangi bir yerde kaybolduğu zaman, vatandaşımız bulduğunda akıllı telefonları ile QR kod kısmını okuttukları zaman okulumuzun ismi, adresi, velinin ve çocuğun ismi ve velinin cep telefonu numarasına varana kadar bütün bilgiler çıkmaktadır. Sosyal sorumluluk ve insanlık namı adına bu telefonu çevirdiğinde bu çocuğumuzu bulduğunu söyleyecek" ifadelerini kullandı.

Köseoğlu, bu projenin diğer okullara da örnek olacağını söyleyerek, "Bunun ülkemizde yaygınlaştırılmasını bekliyoruz. Özel çocuklarımızın hayatını kolaylaştıracak bir adım olarak düşünüyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Özel Eğitim Okulunda Engelli Öğrenciler İçin QR Kodlu Bileklik Tasarlandı - Son Dakika

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