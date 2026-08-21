Akülü araç ve tekerlekli sandalye teslim töreni düzenlendi - Son Dakika
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Akülü araç ve tekerlekli sandalye teslim töreni düzenlendi

Akülü araç ve tekerlekli sandalye teslim töreni düzenlendi
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Kayseri Valiliği, Büyük Sanat Vakfı ve Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı iş birliğiyle düzenlenen törende, 12 engelli bireye akülü araç ve ampute sporcular için tasarlanmış tekerlekli sandalye teslim edildi. Törene Hulusi Akar, Vali Vekili Mehmet Türköz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı.

Kayseri Valiliği, Büyük Sanat Vakfı ve Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı iş birliğiyle akülü araç ve ampute sporcular için tasarlanmış tekerlekli sandalye teslim töreni düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törene; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Vali Vekili Mehmet Türköz, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve engelli vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar; "Her zaman olduğu gibi Kayseri'mizin, dolayısıyla da ülkemizin ve milletimizin kalkınması, gelişmesi için, burada yaşayan insanlarımızın rahatı ve huzuru için çalışmalarımızı azimle, gayretle, ciddiyetle ve samimiyetle sürdürmeye devam edeceğiz. Burada tabii bizim Valiliğimizin yaptığı, Büyükşehir Belediyemizin yaptığı, buradaki insanlarımızın rahatı ve huzuru için, özellikle engelli kardeşlerimizin rahat ve huzur içinde, serbest bir şekilde, özgür bir şekilde hayatlarını sürdürebilmeleri, sosyal hayata katılabilmeleri için yapılması gereken ne varsa, çok farklı bir anlayışla meseleye yaklaşarak bu konuda çözümleri ürettik, üretiyoruz. İnşallah bunlar daha da gelişecek" dedi. Vali Vekil Mehmet Türköz de yaptığı konuşmada; "Yaklaşık 12 tane engelli bireyimize, kardeşimize, arkadaşımıza araç sunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir nevi özgürlüklerini artırma bağlamında araçların tesliminde katkı sunan başta Büyük Sanat Vakfı olmak üzere tüm katkı sunan kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız kullanmanızı diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 engelli bireye akülü araçlar ve ampute sporcular için tasarlanmış tekerlekli sandalyeler protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği, Mehmet Türköz, Hulusi Akar, Engelliler, Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Akülü araç ve tekerlekli sandalye teslim töreni düzenlendi - Son Dakika

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