Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencisi Aleyna'ya Anlamlı Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika
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Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencisi Aleyna'ya Anlamlı Doğum Günü Sürprizi

Kayseri\'de Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencisi Aleyna\'ya Anlamlı Doğum Günü Sürprizi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi Aleyna Başol için unutulmaz bir doğum günü etkinliği düzenledi. İtfaiye Daire Başkanlığı, Aleyna'yı evinden alarak sevinç dolu bir kutlama gerçekleştirdi.

19.04.2025 11:44  Güncelleme: 11:49
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden olan özel ihtiyaçlı Aleyna Başol'a doğum günü dolayısıyla anlamlı bir sürpriz gerçekleştirdi. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın evinden alıp, sıcak karşılamalarla kutlanan doğum günü etkinliği, Aleyna'yı hem duygulandırdı hem de çok sevindirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinden olan özel ihtiyaçlı Aleyna Başol için unutulmaz bir doğum günü etkinliği düzenledi. İtfaiye Daire Başkanlığı, Aleyna'yı evinden alarak, ona anlamlı bir doğum günü sürprizi hazırladı. İtfaiye aracına binmenin kendisi için en büyük mutluluklardan biri olduğunu ifade ettiği anlarda, "Bugün için kutlamalar bekliyordum, çok mutluyum" diyen Aleyna, büyük bir heyecanla araçta yerini aldı. Kayseri İtfaiye Teşkilatı tarafından, coşkuyla karşılanan Aleyna'nın mutluluğu gözlerinden okundu. İtfaiye teşkilatının sloganları ve alkışları arasında, itfaiye alanına ulaşan Aleyna, kendisini karşılayan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'a teşekkürlerini iletti.

Aleyna'yı yalnız bırakmadılar

Aleyna'nın Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki arkadaşları da bu sürpriz doğum gününe katılınca, Aleyna Başol'un mutluluğu ikiye katlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın da Aleyna'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Aleyna'nın 22'nci doğum günü pastası kesilirken, Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, yaptığı konuşmada, Aleyna'nın Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Aleyna kızımız, Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin öğrencisidir. Doğum gününü kutluyoruz. İtfaiyeyi sevmesi, aşık olması bize gurur verdi. İtfaiyemiz bizim zaten gururumuzdur" dedi. Belediye Başkanı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın selamlarını ileten Soyak, "Daire başkanlarımıza, Engelsiz Yaşam Merkezi'mize, tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Engelsiz yaşam için biz varız diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok selamları var, Aleyna kızımızın da doğum gününü kutluyor" diyerek, bu anlamlı günde, dayanışmanın ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı.

Kutlamada, İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan tarafından Aleyna'ya, itfaiyeyi temsilen bir kask hediye edilerek, kendisi gönüllü itfaiyeci ilan edildi. Kızılkan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız adına, Aleyna'nın itfaiyeyi tanıtması ve temsil etmesi adına bu kaskı kendisine takdim ediyoruz. Onu gönüllü itfaiyeci ilan ediyoruz" diyerek bu anlamlı anı paylaştı.

Aleyna Başol'un ailesi de başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere tüm yönetici ve personele teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencisi Aleyna'ya Anlamlı Doğum Günü Sürprizi - Son Dakika

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