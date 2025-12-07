Yahyalı'ya bin 200 fidan dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yahyalı'ya bin 200 fidan dikildi

Yahyalı\'ya bin 200 fidan dikildi
07.12.2025 12:06  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı ilçesinde Ağcaşar Barajı çevresinde fidan dikim etkinliği düzenleyerek yeşillendirme çalışmalarına devam etti. Etkinliğe katılanlar, doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma amacıyla fidan dikmenin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehirde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçelerde de devam eden fidan dikim etkinliği bu kez Yahyalı ilçesindeki Ağcaşar Barajı bölgesinde gerçekleştirildi.

Yahyalı Ağcaşar Barajı yanındaki mesire alanında yapılan fidan dikim faaliyetine Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Enver Şamil Taşçı, belediye personeli ile vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen fidan dikim programında, Türkiye Yüzyılı çerçevesinde ağaçlandırma faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Ağaçlandırma sahamızdayız. Ben öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza, Genel Sekreter Yardımcımıza, Park Bahçeler Daire Başkanımıza, ekibine ve ekibimize gönülden teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Yaklaşık bin 200 fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getiren Öztürk, şunları kaydetti;

"Ağaçlandırma bir gün değil, 365 gün olmalı hem sevgisi hem de dikimle ilgili çabalar, gayretler. Burası Yahyalı'mızın en güzel mesire alanlarından bir yer. Ağcaşar barajımıza nazır bir yer. Ağaçlandırma çalışması yakışacak. Ben bir kez daha emek ve gayretlerinden dolayı başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum."

Fidan dikim programında soğuk havaya rağmen büyük bir gayret ile görev alan belediye personeli ise büyükşehir belediyesinin, sadece Yahyalı değil hemen her ilçede bu tür yeşillendirme çalışmalarını son hızla devam ettirdiğini dile getirdi. Dikim faaliyetlerine katılan vatandaşlar da herkesi fidan dikmeye ve yeşillendirme faaliyetlerine destek olmaya davet ederek, "Fidan dikmek için geldik. Doğamızı yeşillendirmek için, çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlayabilmek için geldik. Hepinizi fidan dikmeye davet ediyoruz. Daha yeşil, daha sağlıklı hayat için yeşilliğe ihtiyacımız var. Yeşil bir vatan için fidan dikmeye devam. Bir fidan yeşilliktir oksijendir" ifadelerini kullandılar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yahyalı, Dünya, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yahyalı'ya bin 200 fidan dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:03:38. #7.13#
SON DAKİKA: Yahyalı'ya bin 200 fidan dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.