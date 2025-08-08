Kayseri\'de Ganişeyh Mahallesi Yolu Sıcak Asfaltla Yenilendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Akkışla ilçe merkezini Ganişeyh Mahallesi'ne bağlayan yolun bin 500 metrelik kısmında sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. Büyükşehirin çalışması ile yoğun olarak kullanılan Ganişeyh yolunun bozuk kısımları onarılarak daha konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçe merkezleri ve mahalle bağlantı yollarında asfalt yapımı ve yol iyileştirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kırsalı kalkındırma vizyonu istikametinde yatırımlarını sürdüren büyükşehir belediyesi, Akkışla ilçe merkezini Ganişeyh Mahallesi'ne bağlayan yolda sıcak asfalt çalışması yaptı. Akkışla ilçe merkezini Ganişeyh Mahallesi'ne bağlayan yolun 1500 metrelik kısmında sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan mahalle sakinlerine konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini arttırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına il genelinde hasar ve yıpranma tespit edilen yollarda asfaltlama ve yol iyileştirme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. - KAYSERİ