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Kayseri'de gece yaşanan gerginlikte hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Hurdaya dönen araçlar ve yanan yerler kameraya yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'de, yabancı uyruklu bir kişinin, yabancı uyruklu çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olayların ardından oluşan hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Danişmentgazi Mahallesi'nde, iddialara göre, yabancı uyruklu bir kişi, yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu Mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahale etti.

Hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Sabaha kadar süren olaylarda onlarca araca zarar verilirken; bazı ev ve işyerleri de ateşe verildi. Polisin sabaha kadar güvenlik önlemi aldığı mahalledeki hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.