Kayseri\'de Geleceğe Nefes Projesi kapsamında 11 Kasım\'da Fidan Dikimi Yapıldı

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 'Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes' sloganıyla fidan dikimi gerçekleştirildi. Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilen 11 Kasım'da tüm Türkiye'yle aynı anda binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

100. Yıl Mahallesi Karacatepe'de gerçekleştirilen program 81 ilde eş zamanlı olarak saat 11.11'de başladı. Etkinliğe Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkanları, protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ve dua etmek istiyorum. Bundan 6 yıl önce tüm Türkiye'de böyle bir etkinliği başlattıkları için. Ağaç önemli, orman önemlidir. Geçen yıllar diktiğimiz fidanları bizler düzenli olarak kontrol ediyoruz. İnşallah yeşil Yahyalımızı bu etkinlikle her yıl daha da yeşerteceğiz. İnsanlık için ormanlarımız yaşam kaynağıdır. Birlikteliğimizle, ağaçlarımızla, denizimizle, milli savunma sanayimizle biz geleceğimizi çok daha iyi görüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından devam eden etkinlikte çam fidanları protokol üyeleri, meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından dikildi. - KAYSERİ