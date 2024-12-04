Kayseri'de Gençlik Merkezi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika
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Kayseri'de Gençlik Merkezi Tamamlanmak Üzere

Kayseri\'de Gençlik Merkezi Tamamlanmak Üzere

Melikgazi Belediyesi, Osmanlı Mahallesi'nde gençlerin sosyalleşebileceği ve akıl küpü kütüphanesi bulunan bir Gençlik Merkezi'nin yapımında sona geldi. Başkan Palancıoğlu, projeyle gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

04.12.2024 10:45  Güncelleme: 10:47
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Melikgazi Belediyesi tarafından Osmanlı Mahallesi'nde atıl halde duran binaya bakım ve onarım çalışması yapılarak gençlerin sosyalleşebileceği ve içinde akıl küpü kütüphanesi de bulunan Gençlik Merkezi'nin yapımında sona geldi.

Yenilikçi projeleriyle ilçeye birçok sosyal tesis kazandıran Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sosyal ve gönül belediyeciliği vizyonu ile ilçemize 5 yılda birçok alanda rekor hizmetler kazandırdık. Melikgazi'mizde gençleri sosyal açıdan birçok yenilikle buluşturduk. Osmanlı Mahallemizde gençlerimize özel güzel bir mekanı yakında hayata geçiriyoruz. Yapımı bitmek üzere tefrişatını yapmaya başladık. Hayata geçireceğimiz bu proje ile gençlerin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirebilmelerine imkan sağlamış olacağız. Hem de gençlerin mahallelerinde hizmet almalarını sağlayacağız. Osmanlı Mahallesi'nde pazar yerinin hemen yanında bulunan Melikgazi Belediyesi Gençlik Merkezi'nde bir de Akıl Küpü Kütüphanesi bulunacak. Gençler rahat ve konforlu bir ortam olan çoklu çalışma ve okuma salonlarında bir arada ders çalışacaklar. Bir de bodrum katında masa tenisi gibi aktiviteleri yapabilecekleri bir bölüm de yapmış olacağız. Ülkemize birbirinden değerli katkılar sağlayacak, değerlerimizi gelecek nesillere taşıyacak donanımlı, kültürlü, üreten ve gelişen nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak bizleri gururlandırıyor. Gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yapıldığını biliyoruz. Bu güzel tesisi yakında tamamlayarak gençlerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Gençlik Merkezi Tamamlanmak Üzere - Son Dakika

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