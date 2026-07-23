Kayseri\'de GÖKTİM Atölyesi Açıldı: Yapay Zeka Vurgusu

Kayseri Valiliği bünyesinde hizmet verecek olan GÖKTİM Melikgazi Dener Makine Teknoloji Atölyesi açıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek "Biz sanayi devrimini bir kere kaçırdık ve yıllarca onun acısıyla yaşadık. Ama önümüzde bambaşka bir zaman dilimi geldi ve bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Yapay zekayı kaçırmak istemiyoruz" dedi.

Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu" Valimiz, GÖKTİM Projesi kapsamında kaymakamımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüzün destekleriyle birçok atölye kuruldu. Bunların arasında en önemlisi, Dener Makine'nin burada kurmuş olduğu atölyedir. Biz meslek liselerine son derece önem veriyoruz. Meslek liseleri, o zamanki başarılarına yeniden kavuşacaktır. Türkiye'nin geleceği, meslek eğitimi ve meslek edinme konusundadır. Biz de şu anda açmış olduğumuz Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi ile buna destek veriyoruz. Uzay bölümümüz oldukça başarılı. Amerika'da finallere kalan bir bölümümüz var. Hocalarımız sağ olsun, öğrencilerimiz de çok başarılı. Biz elimizden gelen her türlü desteği buraya vermek durumundayız. Melikgazi Belediyesi olarak, Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi'nin yanı sıra Güldoğdu ailesiyle birlikte, Teknopark'ın tam karşısına güzel bir teknoloji lisesi yapmayı planlıyoruz. Şu anda tüm işlemler belirli bir aşamaya geldi. 10 bin metrekarelik okul alanı içerisindeki gecekonduların yüzde 90'ını temizledik. Tamamını kaldırdıktan sonra oraya güzel bir lisenin temelini atacağız" dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gençlere yapılabilecek öncü uygulamaların bir şemsiye altında toplandığını ifade ederek, "Gençliğine sahip çıkan, onları yönlendiren toplumlar geleceğini nitelikli bir şekilde hazırlayabilirler. Biraz önce değerli saygıdeğer kaymakamımız da ifade ettiler; Sayın Valimiz gerek ERVA şemsiyesi altında sportif faaliyetlerle ve gerekse GÖKTÜRK projesiyle, Erva'da ve GÖKTÜRK'te iş dünyasını, akademiyayı, devletimizin kurumlarını bir şemsiye altında bir araya getirerek ve himaye ederek gerçekten gençler için yapılabilecek örnek ve öncü uygulamalara imza atmıştır. Dolayısıyla biz de Sayın Valimizin bize bu konuda fırsat vermesinden dolayı, şehrin mesleki ve teknik yükseköğretimine hem teoriyi hem de uygulamayı bir araya getiren Kayseri Üniversitesi olarak özellikle yaz okulu kısmına destek vermekten büyük onur duyduk" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise, "Özellikle gençlere yönelik onların eğitimleri, pratik uygulamalar açısından pratik hayatta yer edinebilmeleri için bu projelerin yaygınlaşmasını Erciyes Üniversitesi olarak bizler de çok önemli buluyoruz. Özellikle üniversitemizde 45 bin öğrencimizin kulüp faaliyetlerine çok önem veriyoruz. An itibarıyla 265 kulüpte yaklaşık 3.500 öğrencimiz bu proje süreçlerini bu yaş grubunda alıyor ve üniversitede devam ettiriyorlar. Aslında bu çok önemli bir strateji. Biz an itibarıyla proje yapmış olan, kendisini ispatlamış, özgüven içerisinde olan gençleri üniversiteye geldiğinde proje yapmaya devam eden, araştırmak isteyen, icat çıkarmak isteyen gençler olarak görmeye başladık. Tabii bunların sahadaki verilen emeklerin bir karşılığı olduğunu düşünüyoruz. ve an itibarıyla da bugün Polonya'da ve Amerika'da beş tane öğrenci kulüp takımımız roket ve hidrojen araç yarışmalarına dahil oldular. Onların da bu süreçlerini canı gönülden destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek "Dijital devrimi kaçırmak istemiyoruz"

Vali Gökmen Çiçek de, Türkiye'nin bir kere sanayi devrimini kaçırdığını, dijital devrimi kaçırmamak için yaz, sıcak, gece, gündüz demeden çalışmamamız gerektiğini söyleyerek, "Buradaki arkadaşlarla beraber biz biliyoruz ki bizim bu hayattaki en önemli hedeflerimizden birisi bu millete olan aşkımız, bayrağa olan sevdamız, ülkemize olan aşkımız. Değerli arkadaşlar, biz sanayi devrimini bir kere kaçırdık ve yıllarca onun acısıyla yaşadık. Ama önümüzde bambaşka bir zaman dilimi geldi ve bir kere elimize bir fırsat geldi ve bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Biz bir kere daha Türk dünyası olarak, Türkler olarak bu fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Yapay zekayı kaçırmak istemiyoruz. Dijital devrimi kaçırmak istemiyoruz. O yüzden çocuklarımızla, iş insanlarımızla, okullarımızla gece, gündüz, yaz, kış çalışacağız. Biz dinlenmeyi artık kenara bıraktık çünkü bir kere daha geride kalmak istemiyoruz. Genç çocuklar, sizler ailelerinizin evlatlarısınız ama her şeyden önce bu milletin çocuğusunuz. Bin yıllık, iki bin yıllık Türk tarihinin evlatlarısınız. O yüzden size verilen fırsatlarla bayrağımızı diğer bayrakların üzerine çıkarmak için çalışacağız" diye konuştu.