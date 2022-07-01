Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, "Kayseri halkımızın güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimizde görev yapan güven timlerimizin sayılarını artırdık.Pazartesi gününden itibaren sokaklarımızda güven timlerimizi daha sık göreceksiniz.Kayseri'nin huzuru için çalışan emniyet ve jandarmamıza teşekkürler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı - Son Dakika

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