Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı

01.07.2022 18:58
Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, "Kayseri halkımızın güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimizde görev yapan güven timlerimizin sayılarını artırdık.Pazartesi gününden itibaren sokaklarımızda güven timlerimizi daha sık göreceksiniz.Kayseri'nin huzuru için çalışan emniyet ve jandarmamıza teşekkürler" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Vali Çiçek'ten Başkan Yalçın'ın projelerine övgü: 'Talas'ta güzel işler yapılıyor' Vali Çiçek'ten Başkan Yalçın'ın projelerine övgü: 'Talas'ta güzel işler yapılıyor' Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret Kayseri OSB'den Vali Çiçek'e ziyaret
Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:38 Ankara'daki selde hayatını kaybeden Busenur, elbisesini değiştirmek için eve gelmiş
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira oldu
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 19:14:55. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement