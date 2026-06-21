Havalandırma boşluğuna sıkışan kedi kurtarıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; Yeraltı Çarşısı'nda havalandırma boşluğuna sıkışan kediyi başarılı bir operasyonla kurtardı.

Büyükşehir belediyesi itfaiyesi; sadece yangın, doğal afet ve acil durumlarda değil, tüm canlıların yaşamını korumaya yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı'nda havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan bir kedi için seferber oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kedinin bulunduğu noktayı hassas şekilde tespit etti. Yapılan teknik incelemenin ardından kedinin sıkıştığı bölge kontrollü şekilde açılarak kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Titizlikle yürütülen operasyon sonucunda sağlıklı şekilde bulunduğu yerden çıkarılan kedi, gerekli kontrollerinin yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kedi Bakım Evi'ne teslim edildi. Vatandaşlar, duyarlılık ve hızlı müdahaleleri nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ