Kayseri'de İftar Sonrası Kan Bağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de İftar Sonrası Kan Bağışı

Kayseri\'de İftar Sonrası Kan Bağışı
08.03.2026 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan'da kan bağışının azalmasına dikkat çekilerek, Kayseri'de 40 kişilik grup kan verdi.

Kayseri'de 40 kişilik grup iftardan sonra toplu şekilde kan verdi.

İnsani Yardım Vakfı üyelerinden oluşan 40 kişilik grup, iftarın ardından toplu şekilde kan bağışı yaptı. 40 kişilik ekip, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne gidip, kan vererek Ramazan'da düşen kan bağışına katkı sağladı. Yaptıkları kan bağışını önemine değinen Ekip Sorumlusu Ahmet Aydan Bekar, "Ramazan ayında kan bağışları düşüyor. Biz grup olarak düzenli olarak kan veriyoruz. Bugün bizim düzenlediğimiz bir iftar programımız vardı. Arkadaşlarımıza bilgi verdik. Yaklaşık 40 kişilik bir ekibimizle geldik ve kan veriyoruz. İnsani olarak elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında kan bağışı çok düşüyor. Bunu da tolere etmemiz gerekiyor. O nedenle vatandaşlarımızın gelerek, kan bağışı yapmalarını istiyoruz. İftardan sonra kan verebileceğimiz yerler açık. Buralar kan verebilirler. Ayrıca lösemili kardeşlerimiz var. Onlara elimizden geldiğince destek olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olurlarsa çok güzel olur" dedi.

"Ramazan ayında kan bağışı düşüyor"

Ramazan ayında kan bağışının çok düştüğünü bu nedenle vatandaşların kan bağışı yapması gerektiğini belirten Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği Gönüllüsü Yasin Örer ise, "Kan bağışı önemli ancak Ramazan ayında daha da önemli. Çünkü insanlar kan merkezlerine Ramazan ayında gelerek kan vermeyi istemiyorlar. Bunun sebebi iftardan sonra bir ağırlık çökmesi sanırım. O ağırlıkta insanların kan bağışlamasına engel oluyor. Trombosit'in ömrü sadece 5 gün. Bu da şu anlama geliyor, Ramazan'dan önce bütün depolar dolsa dahi Ramazan'ın 6'ıncı gününden itibaren elinizde hiç kan kalmıyor. Dolayısıyla sürekli bir takviye lazım. İnsanların canlarını kurtarıyorlardı, bu kez de kanser hastası çocuklarımızın canlarını kurtarmaya geldiler. Çok büyük bir katılım sağladılar. Biz kanser hastası çocuklarımız ve aileleri adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız özellikle Ramazan'da kan bağışlamalılar. Depolarda kanlar çok azalıyor. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne Ramazan'ın ilk günü sadece 10 tane kan verildi. İkinci günü yine aynı rakamlardı. Geçen Ramazan bu sayı 3-4'dü. Bir bıçaklama ya da trafik kazası yaşandığı zaman belki bir hastaya 50-60 tane kan gidiyor. Bunun sürdürülebilir olması için de insanların kan vermesi lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de İftar Sonrası Kan Bağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

23:03
Daha önce hiç böyle görmediniz Sadettin Saran’dan hakem tepkisi
Daha önce hiç böyle görmediniz! Sadettin Saran'dan hakem tepkisi
22:47
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 23:50:21. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de İftar Sonrası Kan Bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.