Kayseri\'de İftar Sonrası Kan Bağışı

Kayseri'de 40 kişilik grup iftardan sonra toplu şekilde kan verdi.

İnsani Yardım Vakfı üyelerinden oluşan 40 kişilik grup, iftarın ardından toplu şekilde kan bağışı yaptı. 40 kişilik ekip, Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne gidip, kan vererek Ramazan'da düşen kan bağışına katkı sağladı. Yaptıkları kan bağışını önemine değinen Ekip Sorumlusu Ahmet Aydan Bekar, "Ramazan ayında kan bağışları düşüyor. Biz grup olarak düzenli olarak kan veriyoruz. Bugün bizim düzenlediğimiz bir iftar programımız vardı. Arkadaşlarımıza bilgi verdik. Yaklaşık 40 kişilik bir ekibimizle geldik ve kan veriyoruz. İnsani olarak elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında kan bağışı çok düşüyor. Bunu da tolere etmemiz gerekiyor. O nedenle vatandaşlarımızın gelerek, kan bağışı yapmalarını istiyoruz. İftardan sonra kan verebileceğimiz yerler açık. Buralar kan verebilirler. Ayrıca lösemili kardeşlerimiz var. Onlara elimizden geldiğince destek olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olurlarsa çok güzel olur" dedi.

"Ramazan ayında kan bağışı düşüyor"

Ramazan ayında kan bağışının çok düştüğünü bu nedenle vatandaşların kan bağışı yapması gerektiğini belirten Kansere Karşı Birlikte (KANKA) Derneği Gönüllüsü Yasin Örer ise, "Kan bağışı önemli ancak Ramazan ayında daha da önemli. Çünkü insanlar kan merkezlerine Ramazan ayında gelerek kan vermeyi istemiyorlar. Bunun sebebi iftardan sonra bir ağırlık çökmesi sanırım. O ağırlıkta insanların kan bağışlamasına engel oluyor. Trombosit'in ömrü sadece 5 gün. Bu da şu anlama geliyor, Ramazan'dan önce bütün depolar dolsa dahi Ramazan'ın 6'ıncı gününden itibaren elinizde hiç kan kalmıyor. Dolayısıyla sürekli bir takviye lazım. İnsanların canlarını kurtarıyorlardı, bu kez de kanser hastası çocuklarımızın canlarını kurtarmaya geldiler. Çok büyük bir katılım sağladılar. Biz kanser hastası çocuklarımız ve aileleri adına teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız özellikle Ramazan'da kan bağışlamalılar. Depolarda kanlar çok azalıyor. Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi'ne Ramazan'ın ilk günü sadece 10 tane kan verildi. İkinci günü yine aynı rakamlardı. Geçen Ramazan bu sayı 3-4'dü. Bir bıçaklama ya da trafik kazası yaşandığı zaman belki bir hastaya 50-60 tane kan gidiyor. Bunun sürdürülebilir olması için de insanların kan vermesi lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ