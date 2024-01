Kayseri'de İsrail tarafından öldürülen binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı

KAYSERİ - Kayseri'de düzenlenen programda, İsrail tarafından öldürülen Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih El Aruri ve binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Bürüngüz Camii'nde kılınan gıyabi cenaze namazına, Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin ve vatandaşlar katıldı. İsrail tarafından öldürülen Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih El Aruri ve binlerce Filistinli için gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından konuşan derneğin Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, "1948 yılında başlayan İsrail terörü, üzerinden yaklaşık 80 yıl geçmesine rağmen her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. 7 Ekim sabahında bugüne çoğu çocuk, kadın, yaşlılar olmak üzere yaklaşık 30 bin Gazzeli vahşice şehit edildi. Hiroşima'ya atılan atom bombasından fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı. Geride bıraktığımız 3 ayda Gazze'de 2 milyon kardeşimiz yerinden edildi. Evleri, işyerleri, okulları tarumar edildi. Milyonlarca sivil bir lokma ekmeğe muhtaç edildi. Hastaneler vuruldu, camiler yıkıldı. Su ve elektrik alt yapıları kullanılamaz hale getirildi. Bütün bu vahşete, katliama ve zorluklara rağmen sivil veya asker hiçbir Gazzeli geri adım atmayarak, Allah'tan gayrısına sığınmayarak, yeryüzünün en şerefli topluluğu olduklarını tüm dünyaya ispat etti. Salı günü akşam saatlerinde, Hamas'ın lider kadrosundan, Mücahid Salih Aruri'nin, katil İsrail tarafından düzenlenen suikast neticesinde, beraberindeki 4 mücahidle birlikte şehadete yürüdüğü haberiyle büyük bir üzüntüyü yaşadık, yaşıyoruz. İzzeddin El Kassam'ın, Şeyh Ahmed Yasin'in, Yahya Ayyaş'ın, Abdulaziz Rantısi'nin açtığı kutlu yolda, son basamak, son köşe taşı şehit Salih Aruri oldu. Şehit Aruri katıldığı bir televizyon programında 'Allah'tan başka kimse, ölümümü ne bir an ileri veya geri çekemez. Bu yaşa ulaşacağımı hiç beklemiyordum. Uzatmalardayız, bizi tehdit edecek bir şey yok. Biz imanlı insanlarız. Şehadeti Allah'a kavuşmak ve büyük bir zafer olarak görüyoruz' ifadeleriyle şehadete olan büyük arzusunu dile getirmişti. Katil İsrail, Salih Aruri'nin parçalanmış bedenini, büyük bir zafer edasıyla milyarlarca insana izletti" şeklinde konuştu.