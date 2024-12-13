Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

Geniş Video İzle

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenen sihirbaz Ared Ghafouri'nin son hali gündem oldu. Ünlü sihirbazın yeni tarzıyla sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf dikkatleri üzerine çekti.

13.12.2024 14:54  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla tanınan ve yaptığı gösterilerle herkesin ağzını açık bırakan Aref Ghafouri, sıra dışı gösterileri ve kendine has tarzıyla dönem dönem adından söz ettiriyor.

İŞTE SİHİRBAZ AREF'İN SON HALİ

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü sihirbaz yeni tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. İran asıllı Türkiye vatandaşı sihirbazın son halini görenler tanıyamadı. Aref Ghafouri'nin, "Hayat, sadece inandıkların kadar gerçektir" notuyla yayınladığı fotoğrafa takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Aref Ghafouri, Antalya'da beş yıldızlı bir otelde gerçekleştirdiği gösterisi sırasında kobra yılanının sokması sonucu ölümden dönmüştü. Yılanın sağ elinin bilek üstünden ısırmasından sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da panzehir için ambulans uçakla Mısır'a götürülmüştü. Ünlü sihirbaz Kahire'deki tedavisinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı

"BENİ ISIRDIĞI GİBİ ÖLDÜ"

Olay anını anlatan Ghafouri, "Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü." ifadelerini kullanmıştı.

"DOKTORLAR BİLE ŞAŞIRDI"

Tedavisi hakkında konuşan Aref, "Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için sürekli sakız çiğnemeye başladım. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı" demişti.

Yetenek Sizsiniz\'le ünlenen sihirbaz Aref\'in son halini görenler tanıyamadı

Sosyal Medya, Son Hali, Türkiye, Magazin, Sanat, Medya, Ared, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hasan null:
    Bizde tanıyamadık çünkü son halini paylaşmamışsınız 64 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Napalım Oturup Ağlayalım mı?? 16 2 Yanıtla
  • burhan null:
    s...yim haberinizi. 15 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    ne yapalım yani bize ne 8 1 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    habere bak eşsiz bir haber . dünyada yok:))))) 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 16:08:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yetenek Sizsiniz'le ünlenen sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.