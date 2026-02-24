İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda başvurular başlıyor - Son Dakika
İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda başvurular başlıyor

İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda başvurular başlıyor
24.02.2026 14:38  Güncelleme: 14:39
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'İstikbal, İstiklal'e Ses Veriyor' İstiklal Marşı Okuma Yarışması, 4-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençleri milli ruh etrafında bir araya getiriyor. Yarışmaya başvurular 1 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK, 'İstikbal, İstiklal'e Ses Veriyor' İstiklal Marşı Okuma Yarışması ile çocuk ve gençleri milli ruh etrafında buluşturuyor. Başvurular 1 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar sürecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine hitap eden kültürel ve sosyal faaliyetlerle, Türk milleti için özel anlam taşıyan günlerde Kayserilileri bir araya getiren etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Kayseri'de mesleki eğitim ve kültür alanında binlerce insana dokunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından düzenlenen "İstikbal, İstiklal'e Ses Veriyor" İstiklal Marşı Okuma Yarışması ile 4-6 yaş, 7-12 yaş ve 13-18 yaş kategorilerinde çocuk ve gençler, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nı yürekten seslendirecek. Yarışma kapsamında katılımcılar, isimlerini ifade ettikten sonra İstiklal Marşı'nı fon müziği ve ritim olmaksızın, yalnızca şiir diliyle okuyarak milli mücadele ruhuna duydukları saygıyı ortaya koyacak. Video kayıtları profesyonel cihaz kullanılmadan MP4 veya MOV formatında hazırlanarak www.kaymekyarisma.com adresi üzerinden sisteme yüklenecek. Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nı nesilden nesile aktarmayı amaçlayan yarışmada dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecek. Birinciye 10 bin TL, ikinciye 8 bin TL, üçüncüye 6 bin TL, ayrıca 3 adet 3 bin TL mansiyon ödülü takdim edilecek. Yarışmaya başvurular, 1 Mart 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar sürecek. Yarışma hakkında detaylı bilgiye 0352 320 54 45 telefon numarasından ulaşılabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm öğrencileri ve ailelerini, bu anlamlı organizasyona katılarak, milli birlik ve beraberlik ruhuna ses vermeye davet etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda başvurular başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda başvurular başlıyor - Son Dakika
